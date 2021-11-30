Персональная выставка Евгении Дудниковой пройдет в Москве

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10 декабря в московской галерее JART откроется первая персональная выставка художницы Евгении Дудниковой «Кочевники».
В экспозицию войдут 23 работы: новая серия живописных объектов, картин, а также инсталляция, созданная специально для пространства галереи.
Работая почти эксклюзивно с живописным медиумом, Евгения Дудникова ставит перед собой амбициозную задачу разработки сложнейшего символического языка, на котором она обращается к теме внутреннего путешествествия и трансформации, сообщает сайт галереи JART.
Произведения, которые будут представлены на выставке «Кочевники», можно разделить на три плана: обыденный мир, мир явлений и порталы, соединяющие эти две реальности.
«Мотив путешествия и приходящих вместе с этим вызовов и внутренних изменений — ключевой для работ автора. Так, одними из главных героев картин оказываются лошади, которые, кажется, могут свободно перемещаться между мирами. Кочевником или Наездником же оказывается тот, кто смог через согласие (Кочевник) или подчинение (Наездник) обрести силу к свободному дрейфу и трансформации», — говорит куратор выставки Алексей Корси.
Выставка Евгении Дудниковой «Кочевники» в галерее JART продлится до 30 января 2022 года.
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