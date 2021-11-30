Сочинения 46 композиторов прозвучат на фестивале в Московской консерватории

© Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского

С 6 по 11 декабря Союз композиторов России проведет в Рахманиновском зале Московской консерватории фестиваль «Пять вечеров». В программе произведения 46 композиторов из 13 регионов РФ.

«Фестиваль придуман для того, чтобы композиторы могли поделиться своей музыкой, а слушатели могли с ней познакомиться, — говорится в сообщении Союза композиторов России. — Участвуют 46 композиторов Союза, они представят свои произведения в самых разных стилях: камерные сочинения, хоровой концерт, опусы с электроникой и видеоартом и даже целое отделение концерта для оркестра баянов и аккордеонов».

На фестивале состоятся премьеры сочинений Дмитрия Курляндского, Владимира Раннева, Алексея Сюмака, Анны Поспеловой, Николая Хруста, Антона Светличного и других композиторов, передает ТАСС.

Также прозвучит музыка Софии Губайдулиной, Владимира Тарнопольского, Марка Булошникова, Эльмира Низамова, Антона Танонова и Александра Клевицкого.

В фестивале примут участие камерный хор Московской консерватории, ансамбль солистов «Студия новой музыки», Московский ансамбль современной музыки, N'Caged, Intrada, Reheard, музыканты из OpensoundOrchestra и Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева, оркестр баянов и аккордеонов Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU