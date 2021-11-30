Катя Петровская примет участие в онлайн-обсуждении книги «Кажется Эстер»

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1 декабря Международный Мемориал* организует онлайн-встречу, посвященную роману Кати Петровской «Кажется Эстер». Книгу обсудят Катя Петровская, Борис Беленкин, Сергей Бондаренко и Ирина Щербакова.
Начало в 19:00, регистрация — здесь.
Ведущий встречи — Борис Беленкин. Трансляцию вечера можно будет посмотреть на YouTube-канале Международного Мемориала.
Катя Петровская родилась в Киеве, окончила Тартуский университет по специальности филология, защитила кандидатскую диссертацию о Владиславе Ходасевиче в РГГУ. С 1999 года живет в Берлине. Работала на «Радио Свобода»**, Deutsche Welle, сотрудничала в немецких и швейцарских газетах, с 2011 года — колумнист Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Роман «Кажется Эстер» вышел в 2014 году и был удостоен премии имени Ингеборг Бахман, премии Strega Europeo, литературной премии города Аален Шубарт, премии Эрнста Толлера и литературной премии Aspekte.
Книга переведена на двадцать языков. В русском переводе ее выпустило в 2021 году Издательство Ивана Лимбаха.
* Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента
** Радиостанция «Радио Свобода» внесена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
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