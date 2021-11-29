 
17:21 29 ноября 2021Новости
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Уикенд Хаяо Миядзаки пройдет на Большом фестивале мультфильмов

News_detailed_picture© Большой фестиваль мультфильмов

4 и 5 декабря в московском киноцентре «Октябрь» будет представлена специальная программа XV Большого фестиваля мультфильмов «Уикенд Хаяо Миядзаки».

В программе четыре полнометражные картины Хаяо Миядзаки и студии Ghibli:

  • «Мой сосед Тоторо» (1988)
  • «Ведьмина служба доставки» (1989)
  • «Унесенные призраками» (2001)
  • «Рыбка Поньо на утесе» (2008)


Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Билеты и дополнительная информация — на сайте Большого фестиваля мультфильмов.



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