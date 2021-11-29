Александр Миндадзе представит на non/fiction сборник киноповестей

© «Профисинема»

4 декабря в Гостином дворе в Москве на Международной книжной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоится презентация сборника киноповестей сценариста и режиссера Александра Миндадзе. В презентации примут участие автор книги и главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин.

Сборник «Милый Ханс, дорогой Петр» вышел в «Редакции Елены Шубиной» (издательство АСТ). Он объединил восемь киноповестей Александра Миндадзе, часть которых публикуется впервые.

«Автор остается приверженцем русской школы кинодраматургии 1970‑х, которая наполнила лирикой обыденную городскую жизнь и дала свой голос каждому человеку, — говорится в издательской аннотации. — Со временем стиль Миндадзе обретает неповторимый, только ему присущий код, а художественные высказывания становятся предвидением грядущих событий».

«Он один из тех, чьими усилиями кинодраматургия стала признаваться частью “большой” литературы, выйдя из гетто “служебного”, функционального письма. Миндадзе можно поставить в одну линейку с классиками, чьи сценарии издавались книгами по всему миру, от Ингмара Бергмана до Жана-Клода Каррьера, или — это будет логичнее — выдающимися современниками, которых читать ничуть не менее интересно, чем смотреть, Квентином Тарантино или Ларсом фон Триером», — пишет в предисловии к изданию Антон Долин.

По окончании презентации состоится автограф-сессия с Александром Миндадзе, сообщает «Профисинема».

18 декабря фильм Александра Миндадзе «В субботу» откроет программу «Машина времени 1986–2000. Транскультурное кинопутешествие в недавнее прошлое» в новом кинотеатре инотеатр «ГЭС-2 Кино».







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