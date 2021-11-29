На дискуссии музея «Гараж» обсудят, как музыка формирует коллективную память

Иллюстрации студии FOX&OWL для книги «Всё в прошлом: теория и практика публичной истории». 2021 (фрагмент) © «Новое издательство» / Предоставлено Музеем современного искусства «Гараж»

9 декабря в публичной программе Музея современного искусства «Гараж» пройдет онлайн-дискуссия «Звуки прошлого: как музыка формирует коллективную память».

Начало в 19:00, регистрация — здесь. Дискуссия пройдет в Zoom и будет транслироваться на YouTube.

Как сообщает сайт музея «Гараж», в дискуссии примут участие историк Александра Колесник, художник и режиссер Вера Мартынов, драматург и публицист Михаил Калужский и композитор Сергей Невский. Модератор — музыкальный журналист и радиоведущий Лев Ганкин.

Участники дискуссии расскажут, какую роль играет музыка в коллективной памяти о прошлом и как осмысляют социальную и культурную историю композиторы, поп-музыканты, саунд-артисты и другие участники современного культурного процесса: в каких формах, с каких позиций — и с какими результатами.

Какие цели преследуют музыканты, обращающиеся к теме памяти, и какими методами пользуются?

Одинаковы ли эти методы в пространстве академической и популярной музыки?

Какие исторические события уже подвергаются переосмыслению и анализу музыкальными средствами — а какие лишь ждут своего часа?

Могут ли музыкальные произведения помогать в проработке исторической травмы, возвращать к жизни забытые сюжеты или менять наше представление о прошлом?





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