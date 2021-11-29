Умер Владимир Наумов

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Сегодня, 29 ноября, в Москве в возрасте 93 лет умер режиссер Владимир Наумов.
Об этом сообщает ТАСС.
Владимир Наумович Наумов родился в 1927 году в Ленинграде, в 1951 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко, после смерти которого завершил его картину «Тарас Шевченко» (1951) вместе с режиссером Александром Аловым.
С этого момента началось творческое сотрудничество Наумова и Алова. Среди их совместных работ фильмы «Павел Корчагин» (1956), «Мир входящему» (1961, специальный приз жюри Венецианского кинфестиваля и приз итальянских кинокритиков за лучший иностранный фильм, премия «Фемина»), «Скверный анекдот» (1966), «Бег» (1970), «Легенда о Тиле» (1976), «Тегеран-43» (1980).
После смерти Александра Алова Владимир Наумов снял посвященный ему документальный фильм «Алов» (1985), за ним последовали «Выбор» (1987), «Закон» (1989), «Десять лет без права переписки» (1990), «Белый праздник» по мотивам повести Тонино Гуэрра «Сто птиц» (1994) и другие картины. Большинство фильмов Владимир Наумов снимал по собственным сценариям.
С 1980 года руководил мастерской во ВГИКе, профессор (1986). В 2010-х годах вместе с женой, актрисой Наталией Белохвостиковой, вел актерско-режиссерскую мастерскую в Московской школе нового кино. Был президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Лауреат многих государственных и профессиональных наград, народный артист РСФСР (1974).
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