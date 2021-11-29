Выставка «Шухов. Формула архитектуры» открылась в Выксе

Листопрокатный цех Выксунского металлургического завода с перекрытием двоякой кривизны системы инженера В.Г. Шухова © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева

27 ноября в Музее истории Выксунского металлургического завода в городе Выксе Нижегородской области начала работу выставка «Шухов. Формула архитектуры», которая рассказывает о наследии великого инженера, изобретателя и ученого Владимира Шухова.

Экспозиция подготовлена Государственным музеем архитектуры имени А.В. Щусева в сотрудничестве с благотворительным фондом «ОМК-Участие», Объединенной металлургической компанией (ОМК) и Музеем истории Выксунского металлургического завода.

В 2019 году выставка уже с успехом проходила в Музее архитектуры в Москве, а этим летом — в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ «Арсенал») в Нижнем Новгороде, где ее увидели более 20 тысяч человек.

В Выксе выставка продлится до 23 января 2022 года. На ней представлены чертежи, графика, макеты, фотографии, рукописи Владимира Шухова. В центре экспозиции — выксунские проекты инженера: листопрокатный цех, в котором впервые в истории применили стальную оболочку двоякой кривизны, и 40-метровая водонапорная башня в форме гиперболоида. Образы этих объектов показаны в широком контексте нижегородского наследия Шухова: от Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, где молодой сотрудник конторы Бари впервые продемонстрировал авторские конструкции, до гиперболоидных опор линии электропередачи через Оку, возведенных в 1927–1929 годах.

На выставке можно увидеть экспонаты из архивов Российской академии наук, Московской архитектурной школы МАРШ, Фонда «Шуховская башня», немецкого архитектурного бюро Werner Sobek AG, Института легких конструкций и концептуального проектирования университета Штутгарта (ILEK), а также из личных архивов правнука инженера, Владимира Федоровича Шухова, и профессора Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, кандидата технических наук, доцента Татьяны Павловны Виноградовой. Достижения инженера Шухова экспонируются вместе с работами Фрая Отто, Вернера Зобека и других современных архитекторов, спустя десятилетия заново открывших легкие конструкции.

Проведение выставки представляет собой очередной этап подготовки к важнейшему историко-культурному событию в регионе — открытию индустриально-туристического центра «Шухов парк», куда с выксунского завода ОМК будут перенесены сооружения знаменитого инженера.







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