Серия «Обычная гениальная музыка» продолжится в ДК Рассвет

© ДК Рассвет

2 декабря в серии вечерних концертов «Обычная гениальная музыка» в московском пространстве ДК Рассвет выступят Елена Ревич (скрипка), Дмитрий Илларионов (гитара) и Николай Сивчук (баян).

Как сообщает сайт ДК Рассвет, участники концерта «играют академическую музыку в неортодоксальных обработках, и фольклорную — в академическом преломлении, не столько стирая границы, сколько обозначая некоторое общее поле, в котором все перекликается со всем».

В программе «15 веселых и грустных песен и танцев» прозвучат произведения Сарасате, Чайковского, Глинки, Стравинского, Пьяцоллы, Шнитке.

«Болгарские, румынские, итальянские, испанские, аргентинские мотивы — как источник и горячительной музыки прямого действия, и самого изысканного авангарда. 15 грустных и веселых песен и танцев для скрипки, баяна и гитары — лучший способ провести холодный декабрьский вечер», — отмечают организаторы концерта.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU