Песни Инстасамки проверят на пропаганду разврата

© instasamka / Instagram

Прокуратура Свердловской области попросила Роскомнадзор проверить тексты песен рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, выступающей под именем Инстасамка. Консервативные активисты из Екатеринбурга увидели в них пропаганду разврата и проституции среди несовершеннолетних.

Как сообщает The Flow, в заявлении, направленном в прокуратуру, председатель правления екатеринбургского общественного центра по защите семейных ценностей «Иван-чай» Елена Жгутова перечислила несколько видео с концертов Инстасамки, где она выводит на сцену несовершеннолетнюю девочку и поет вместе с ней месни «Lipsi Ha» и «Факт».

Елена Жгутова указала на присутствие в зале других подростков и привела фрагменты текстов композиций Инстасамки:

«Lipsi Ha»: «И никто себе не представляет, как я трахаюсь с ним в зале. И моя жопа больше, чем у Вали. Большая жопа, в ней огромный член».

«Факте»: «Моя жопа как мишень, иди [к черту] каждый день».

Также сообщается, что в Сургуте депутат городского собрания обратился в прокуратуру с требованием отменить концерт Инстасамки в городе.







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