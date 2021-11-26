Издательство «БуксМАрт» объявило распродажу

«Нам придется изобретать свой собственный язык»
Вокруг книги Одри Лорд «Зами: как по-новому писать мое имя»26 ноября 2021383
Сегодня, 26 ноября, начинается распродажа книг издательства «БуксМАрт», специализирующегося на выпуске книг по искусству, архитектуре, дизайну и истории.
Как сообщают организаторы акции, в течение трех дней — до 28 ноября — книги издательства «БуксМАрт» можно купить в интернет-магазине «Артклассика» со скидками до 80%.
Среди этих книг «"Анекдоты из пушкинских времен" и другие новеллы» Веры Чайковской, «Александр Брюллов. Архитектор и рисовальщик» Натальи Калугиной, «Альбом Виллара де Оннекура: средневековая энциклопедия "Ars mechanica"» Франциски Фуртай, «Анатомия английского юмора» Вячеслава Шестакова, «Ар деко и искусство Франции первой четверти XX века» Алексея Петухова, «Архитектура Московского метро. 1935—1980-е годы» Ольги Костиной.
Все заказы, отмечают в издательстве «БуксМАрт», будут обработаны до 30 ноября. Срок оплаты заказов с книгами по акции – до 1 декабря (после выставления счета менеджерами интернет-магазина).
Кроме того, со скидками до 15% в «Артклассике» до 28 ноября продаются книги других издательств.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:20Die Enttäuschung и Emiszatett выступят на фестивале «Джаз осенью»
16:36Серия «Обычная гениальная музыка» продолжится в ДК Рассвет
15:13Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в Москве
14:41Песни Инстасамки проверят на пропаганду разврата
13:50Okko показывает курсы проекта Masters
13:29Издательство «БуксМАрт» объявило распродажу
12:44Пермская опера завершит год «Фаустом» Бархатова
Вчера
18:13Начинаются онлайн-встречи с участниками выставки «New Elements»
16:56Музей архитектуры представит «Панораму Венеции»Все новости
Вокруг книги Одри Лорд «Зами: как по-новому писать мое имя»26 ноября 2021383
75 треугольников и вареные яйца прозвучали на концерте «Русская музыка 2.1»25 ноября 20211250
Ольга Медведкова об одной неизвестной в России книге25 ноября 20211799
Бесконечная коллекция предметов Никиты Алексеева, или как измерить неизмеримое25 ноября 20211119
Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы25 ноября 20211007
Почему 7-я Афинская биеннале сравнивает наше время с затмением?24 ноября 20211478
Дружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта24 ноября 20211513
Юрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации24 ноября 20211259
Дебаты премии «НОС-2021» в Красноярске23 ноября 20212805
Адам Михник о защите «Мемориала»* как сражении за будущее23 ноября 20212520
Глеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа22 ноября 20213740
Историк Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова22 ноября 20215710