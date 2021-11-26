Издательство «БуксМАрт» объявило распродажу

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Сегодня, 26 ноября, начинается распродажа книг издательства «БуксМАрт», специализирующегося на выпуске книг по искусству, архитектуре, дизайну и истории.

Как сообщают организаторы акции, в течение трех дней — до 28 ноября — книги издательства «БуксМАрт» можно купить в интернет-магазине «Артклассика» со скидками до 80%.

Среди этих книг «"Анекдоты из пушкинских времен" и другие новеллы» Веры Чайковской, «Александр Брюллов. Архитектор и рисовальщик» Натальи Калугиной, «Альбом Виллара де Оннекура: средневековая энциклопедия "Ars mechanica"» Франциски Фуртай, «Анатомия английского юмора» Вячеслава Шестакова, «Ар деко и искусство Франции первой четверти XX века» Алексея Петухова, «Архитектура Московского метро. 1935—1980-е годы» Ольги Костиной.

Все заказы, отмечают в издательстве «БуксМАрт», будут обработаны до 30 ноября. Срок оплаты заказов с книгами по акции – до 1 декабря (после выставления счета менеджерами интернет-магазина).

Кроме того, со скидками до 15% в «Артклассике» до 28 ноября продаются книги других издательств.







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