Выставка в Музее Прокофьева расскажет о необычных музыкальных идеях XX и XXI века

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2 декабря в Музее С.С. Прокофьева в Москве откроется выставка «Быть композитором... Идея. Эксперимент. Изобретение», посвященная самым необычным музыкальным идеям XX и XXI века.
На выставке, которую совместно организуют Российский национальный музей музыки и Союз композиторов России, будут представлены автографы современных композиторов: Юрия Каспарова, Владимира Тарнопольского, Фараджа Караева, Виктора Екимовского, Сергея Загния, Николая Хруста, Ярослава Судзиловского, Ольги Бочихиной, Владимира Горлинского, Алексея Сюмака, Олеси Ростовской, Тараса Буевского, Кирилла Широкова, Егора Савельянова, Вадима Генина, Дарьи Мараевой.
В экспозицию, в частности, войдут партитура, показывающая жесты дирижера, но не содержащая ни одной ноты, сочинение, состоящее только из пауз, сочинение, записанное в виде созвездий, сочинение, которое исполнитель волен интерпретировать по собственному желанию, сочинение, записанное в виде спирали, партитуру, которую можно выставлять в галерее современного искусства, сочинение, записанное на клочке бумаги 3х5 см и сочинение, записанное на рулоне длиной 32 м.
Идеи XX века на выставке будут представлять редкие экспонаты из фондов Российского национального музея, такие как автографы Штокхаузена, Пендерецкого и Донатони, незавершенная электрогитара мастера Штрянина из села Бессоновка, письмо изобретателя волн Мартено с его автографом, фотография создателя четвертитонового фортепиано Вышнеградского с его автографом, афиша премьеры первого в мире сочинения для терменвокса и другие предметы.
Выставка «Быть композитором... Идея. Эксперимент. Изобретение» в Музее С.С. Прокофьева продлится до 27 февраля 2022 года. Она будет сопровождаться видеоинсталляцией Алексея Наджарова — композитора, видеохудожника, разработчика программного обеспечения для live-электроники и мультимедиа. Видео и электронная музыка будут бесконечно генерироваться компьютером и ни разу не повторятся за всё время проведения выставки.
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