У Зальцбургского фестиваля будет новый президент

© Christina von Prohaska / Salzburger Festspiele

Cпециалист по маркетингу и связям с общественностью Кристина Хаммер избрана президентом Зальцбургского фестиваля на пять лет начиная с 2022 года. Она сменит на этом посту Хельгу Рабль–Штадлер, руководившую фестивалем последние 27 лет.

Как сообщает сайт Российского Общества друзей Зальцбургского фестиваля, в открытом конкурсе на должность президента приняли участие 32 кандидата – 19 женщин и 13 мужчин. Отбор кандидатов проводил кураториум Фонда Зальцбургского фестиваля — высший орган управления фестивалем.

Кристина Хаммер была выбрана единогласно. Она родилась и выросла в Германии, училась на юридическом факультете Университета Майнца, после этого с отличием закончила Венский университет по направлению «европейское хозяйственное право». Работала в сфере маркетинга и связей с общественностью в ряде крупных австрийских, немецких и британских компаний, основала в Цюрихе собственное консалтинговое бюро HammerSolutions, входит в правление Общества друзей Цюрихской оперы.

Кристина Хаммер вступит в должность президента Зальцбургского фестиваля с января 2022 года. Она войдет в директорат фестиваля, присоединившись к художественному руководителю Маркусу Хинтерхойзеру (его контракт продлен до 2026 года) и директору по экономике Лукасу Крепацу (в должности до 2027 года). Хельга Рабль–Штадлер, бессменный президент фестиваля на протяжении более четверти века и одна из самых влиятельных фигур в мировой культурной сфере, уходит в конце текущего года на пенсию.

В задачи Кристины Хаммер на посту президента войдет усиление международной составляющей фестиваля, его дигитализация, поиск новых – прежде всего, молодежных – аудиторий — но в первую очередь, сохранение и укрепление общемировых позиций уникального бренда Зальцбургского фестиваля.







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