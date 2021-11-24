Открыт набор в резиденцию «ГЭС-2» для нового поколения художниц

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Дом культуры «ГЭС-2» и Культурный фонд Chanel открыли прием заявок на участие в трехлетней программе «Своими словами: резиденция для нового поколения художниц», которые работают на пересечении музыки, танца и театра.
Трехлетняя программа в Доме культуры «ГЭС-2», организованная совместно с Культурным фондом Chanel, предназначена для тех, кто использует в своей практике междисциплинарный подход и работает на пересечении музыки, танца и театрального искусства. Задача резиденции — создать благоприятную среду для профессионального развития участниц и способствовать гендерному равенству на художественной сцене.
Программа «Своими словами» будет развиваться в три этапа, каждый из которых продлится пять месяцев и будет состоять из индивидуальных и групповых сессий с российскими и зарубежными менторами, мастер-классов и лекций ведущих практиков исполнительского искусства.
На первом этапе менторами станут режиссер Виктор Рыжаков, хореограф Нина Гастева и композитор Сергей Невский. Консультировать художниц в работе над проектами также будут композитор Хая Черновин (Израль-США), театральный режиссер Сьюзан Кеннеди (Германия) и хореограф Катерина Бакатсаки (Нидерланды). Созданные в резиденции произведения можно будет увидеть в «ГЭС‑2» в июне 2022 года.
Заявки принимаются до 14 декабря. Отбор проводят менторы программы и кураторы фонда V–A–C. Имена 12 участниц программы будут объявлены 30 декабря.
Подробнее о программе «Своими словами: резиденция для нового поколения художниц» и условиях опен-колла можно узнать на сайте фонда V–A–C.
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