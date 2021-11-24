В Новосибирске открывается междисциплинарная выставка «Практика места»

Павел Лимонов. Без названия © Предоставлено ЦК19

С 25 ноября по 26 декабря в Центре культуры ЦК19 в Новосибирске пройдет «Практика места» — междисциплинарный выставочный проект «Практика места» куратора Александра Никольского.

Как сообщает сайт ЦК19, проект входит в программу поддержки молодого современного искусства «Траектории», реализуемой при генеральной поддержке Фонда Михаила Прохорова.

«Практика места» — исследование запутанных связей между людьми и активной, текучей, пульсирующей материальностью. Проект предлагает отказаться от привычного подхода к изображению пространства, то есть от пейзажа, который традиционно предстаёт эстетизированным нейтральным фоном для участия человека. Вместо этого 11 участников и участниц выставки обращаются к таким понятиям, как ландшафт, структура, расстояние, а также место и не-место.

Центральным медиумом экспозиции стала фотография, ее дополнят видео, графические серии, объекты и медиа-проекты.

В выставке участвуют Юлия Алтухова (Новосибирск), Марина Истомина (Усть-Кут/Москва), Игорь Терешков (Москва), Сергей Новиков (Москва), Максим Шер (Берлин), Павел Лимонов (Красноярск), Александр Никольский (Кемерово), Янина Болдырева (Новосибирск), Дарья Пянзина (Владивосток), Василий Колотилов (Петербург) и Алексей Павлов (Якутия/Петербург).

В рамках публичной программы к выставке 27 ноября Александр Никольский проведет кураторскую экскурсию. На протяжении работы проекта «Практика места» запланированы регулярные медиации, встречи с авторами и ридинг-группа.







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