Олег Нестеров представит проект о советской киномузыке

© Митя Кушелевич

26 ноября лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров представит мультиплатформенный проект «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР», посвященный киномузыке Альфреда Шнитке, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Моисея Вайнберга, Гии Канчели и Софии Губайдулиной.

«Советская киномузыка — мировой феномен. Шостакович, Прокофьев, Вайнберг, Шнитке, Канчели, Губайдулина — нигде в мире композиторы такого высокого уровня не работали в кино», — отмечают создатели проекта.

По их мнению, этот феномен в должной мере не проявлен и до конца не исследован. Главная задача проекта «Три степени свободы» — отделять музыку от кадра и соединять с вечностью: «Подавляющее ее большинство никогда и нигде не издавалось, это оригинальные звуковые дорожки из фильмов, найденные на киностудиях, в государственных и частных архивах. Этой музыки нет в цифровом пространстве, а значит она не существует в современном мире».

Первая часть проекта расскажет о кинонаследии Альфреда Шнитке, написавшего музыку к десяткам фильмов, среди которых «Комиссар» (1967) Александра Аскольдова, «Стеклянная гармоника» (1968) Андрея Хржановского, «Агония» (1974) Элема Климова, «Восхождение» (1976) Ларисы Шепитько, «Фантазии Фарятьева» (1979) Ильи Авербаха, «Маленькие трагедии» (1979) Михаила Швейцера, «Экипаж» (1979) Александра Митты и «Мастер и Маргарита» (1994) Юрия Кары.

26 ноября откроется сайт проекта musicinema.ru, в издательстве «Порядок слов» выйдет книга «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР. Альфред Шнитке», на цифровых платформах появится музыкальный сборник.

Также проект включает выставку-концерт «Schnittke Live (E+U)» с участием оркестра громкоговорителей в Петербурге (21–23 декабря в Первом павильоне «Ленфильма») и Москве (28 декабря в ДК Рассвет), образовательный курс на платформе Arzamas (февраль 2022 года) и двойной альбом на виниле (март 2022 года).

За свой предыдущий мультиплатформенный проект «Из жизни планет», посвященный неснятым фильмам 1960-х, Олег Нестеров получил в 2015 году национальную премию «Книга года».

Проект реализуется при поддержке киноконцерна «Мосфильм», Госфильмофонда России, киностудии «Союзмультфильм», ВГТРК, фирмы «Мелодия», МГИМ имени А.Г. Шнитке







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