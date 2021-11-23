В России запретили книгу Марты Хиллерс «Женщина в Берлине»

Кадр из фильма «Безымянная — одна женщина в Берлине» © Constantin Film

Сегодня, 23 ноября, в федеральный список экстремистских материалов, запрещенных к распространению на территории РФ, включили автобиографическую книгу немецкой журналистки Марты Хиллерс «Женщина в Берлине. Дневник – с 20 апреля по 22 июня 1945 года».

Как сообщает телеграм-канал «Обновление перечня террористов и экстремистов», включение в список произошло на основании решения Абаканского городского суда Республики Хакасия от 6 сентября 2021 года.

«Книга Марты Хиллерс, добавленная сегодня в список экстремистских материалов, содержала описание сексуального насилия советских солдат по отношению к немецким женщинам. Многочисленные цитаты из этой книги в интернете теперь стали вне закона», — прокомментировал программист Иван Шукшин, который ведет телеграм-канал «Обновление перечня террористов и экстремистов».

Дневники Марты Хиллерс впервые были опубликованы анонимно в 1954 году в США. В 2003 году, через два года после смерти автора, они были переизданы и стали бестселлером в Германии. В 2008 году по книге был снят фильм «Безымянная — одна женщина в Берлине» (Anonyma — eine Frau in Berlin) с Ниной Хосс в главной роли.

Русский перевод «Женщины в Берлине» был выпущен в 2019 году белгородским независимым издательством «Тотенбург».







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