Выставка Первой Коми биеннале откроется в Петербурге

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26 ноября в Российском этнографическом музее начнет работу выставка-трансформация «Сырое и приготовленное» Первой Коми биеннале «Новое открытие Севера», которая проходила в Национальной галерее Республики Коми в Сыктывкаре осенью 2021 года.
Участники биеннале отправились в экспедиции в города и поселки Республики Коми — Сыктывкар, Ыб, Усть-Кулом, Усть-Цильму, Ижму, Ухту, Инту и Воркуту, а также в Национальный парк «Югыд ва», а затем облекли полученный опыт и впечатления от общения с местными жителями, природой и культурой края в форму арт-объектов.
Как сообщает пресс-служба Российского этнографического музея, выставка проецирует художественные исследования северных традиций на другие культуры, поднимая темы многообразия культурных ландшафтов и этнолокальных идентичностей Русского Севера и всей России.
«Работы художников, созданные по итогам их поездок на север России, вступают в коммуникацию с памятниками традиционных культур, представленными на экспозициях Российского этнографического музея, тем самым зачастую ломая логику таксономии и каталогизации экспонатов музея, вызывая сбой в традиционном музейном нарративе, выявляя тем самым неочевидные связи и параллели между культурами и ареалами», — отмечают кураторы выставки, Пьер-Кристиан Броше и Александр Буренков.
Аннотации к работам будут представлены в авторских вариантах создателей проекта и доступны через QR-коды.
В день открытия выставки запланированы дискуссия «Традиция и современность. Новые подходы и стратегии взаимодействия современного искусства и этнографии», кураторские экскурсии и перформанс художниц Lisokot (Варвары Павловой) и Ирины Крутовой-Чупровой.
Выставка «Сырое и приготовленное» в Российском этнографическом музее продлится до 17 января 2022 года, ее будет сопровождать программа экскурсий и мастер-классов мастеров Республики Коми.
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