Робер Лепаж поставит в Театре наций «Мастера и Маргариту»

С 9 по 11 декабря на основной сцене Театра наций в Москве пройдут премьерные показы спектакля «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова в постановке канадского режиссера Робера Лепажа. В главных ролях Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков и Дмитрий Сердюк.

Об этом сообщает пресс-служба Театра наций.

«Мастер и Маргарита» — вторая работа Робера Лепажа в Театре наций: его спектакль «Гамлет|Коллаж», все роли в котором исполнил Евгений Миронов, был выпущен в 2013 году. Спустя два года режиссер принял предложение художественного руководителя Театра наций поставить спектакль по роману Булгакова и придумал ход, при котором драматический театр соединяется с технологиями иллюзионных представлений.

«Роман "Мастер и Маргарита" — это одновременно история любви, политическая и социальная сатира, пародийная комедия и фантастическая сказка. Это крупнейшее произведение русской литературы и по сегодняшний день остается манифестом, осуждающим конформизм и пропагандирующим творческую свободу, — говорит Робер Лепаж. — Для театрального режиссера приспособить этот литературный памятник к сцене — более, чем вызов. Это реальная опасность, риск без полумер, который приводит только к выходу за рамки привычного, поиску новаторских решений и взлому традиционных кодов повествования».

В своих работах Робер Лепаж использует широкий набор визуальных средств, для спектакля «Мастер и Маргарита» канадскими специалистами была спроектирована сложная машинерия, из-за которой пришлось поднять планшет сцены Театра наций на 60 см. Создание дополнительного пространства необходимо для выполнения некоторых спецэффектов, а также для быстрого перемещения механиков сцены. Помимо сложной системы проекций в спектакле использованы классические театральные трюки первой половины XX века.

Художник по костюмам Виктория Севрюкова создала для «Мастера и Маргариты» более ста комплектов одежды и обуви, а также маски, которые позволяют одним и тем же артистам исполнять несколько ролей.

В создании образов персонажей использовались новейшие технологии: многослойные аппликации по ткани, множество силиконовых деталей и встроенные механические устройства. Чтобы добиться реалистичной фактуры тканей конца 1920-х годов, были привлечены специалисты киноконцерна «Мосфильм».

Из-за пандемии работа над спектаклем «Мастер и Маргарита» поделилась на две части. В декабре 2019 года артисты и техническая команда провели первые репетиции в Квебеке на базе многопрофильной творческой компании Робера Лепажа Ex Machina, в июне 2021 года работа продолжилась в дистанционном режиме, а с ноября — на сцене Театра наций.







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