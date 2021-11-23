Музей «Гараж» восстановит павильон «Шестигранник» в Парке Горького

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В 2027 году в Парке Горького в Москве откроется после реконструкции павильон «Шестигранник», новое выставочное пространство Музея современного искусства «Гараж».
Как сообщает сайт музея «Гараж», павильон будет восстановлен по проекту Кадзуё Сэдзимы и Рюэ Нисидзавы из японского архитектурного бюро Sanaa, лауреатов Притцкеровской премии 2010 года.
Павильон «Шестигранник» (бывший «Машины и орудия») был построен в 1923 году архитекторами Иваном Жолтовским, Виктором Кокориным и Михаилом Парусниковым для 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки.
С тех про павильон многократно менял назначение, его частями приспосабливали под цех по производству лимонада, кафе, ресторан, танцплощадку, несколько раз он горел и в результате пришел в аварийное состояние. В 1999 году «Шестигранник» был признан памятником садово-паркового искусства и отнесен к выявленным объектам культурного наследия Москвы.
В 2011 году, когда музей «Гараж» переезжал из здания Бахметьевского гаража, предполагалось, что «Шестигранник» станет его новой площадкой в Парке Горького, но позже это решение было отменено и музей открылся в здании бывшего ресторана «Времена года», реконструированном под руководством другого лауреата Притцкеровской премии, голландского архитектора Рема Колхаса.
Кадзуё Сэдзима и Рюэ Нисидзава предполагают сохранить пропорции шести открытых внутрь павильонов первоначального проекта Жолтовского, образующих пространство общего двора, сохранить естественное освещение в каждом из них, очистить фасады от позднейших декоративных элементов и создать новый ландшафт, который должен подчеркнуть геометрию и пропорции павильонов.
В своей новой функции «Шестигранник» станет местом для социального взаимодействия и самых разных художественных практик. В нем будут расположены три выставочных пространства (два — в гранях здания, одно — на новом подземном уровне), библиотека, книжный магазин и кафе.
Внутренний двор здания станет открытым публичным пространством. Функциональная площадь пространства составит 9500 кв.м.
Антон Белов, директор музея «Гараж»
«Стремление к органике присутствия, приверженность принципам ответственного потребления, создание доступной среды во многом продиктовали выбор архитекторов для создания нового пространства музея — павильона "Шестигранник»" Сохраняя предмет охраны "Шестигранника" (объемно-пространственное решение, местоположение, материалы колонн и расположение чаши фонтана), музей уточняет и расширяет свою архитектурную программу. С каждым зданием, в котором располагался "Гараж" (Бахметьевский гараж, кафе "Времена года"), мы открываем новую главу в переосмыслении памятников архитектуры, смене их функции и, в конечном итоге, их возвращении в актуальный контекст».
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