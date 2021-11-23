«Вышка» открыла Институт кино

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22 ноября в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) состоялась презентация Института киноиндустрии, созданного на базе факультета коммуникаций, медиа и дизайна.
Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно, мы ощущаем, что есть очень серьезный запрос и потребность в подготовке специалистов совершенно другого качества, профиля, потому что очень меняются рынки, действительно возникают профессиональные сообщества, которые формулируют для нас эти запросы, — сказал на презентации ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. — Мы очень рассчитываем, что программы Института кино будут не только профильные, но и мультидисциплинарные».
В Институте киноиндустрии НИУ ВШЭ можно будет пройти обучение по специальностям «Актер театра и кино», «Продюсер» и другим направлениями кинопроизводства.
Учебные процессы разработаны при участии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, программы составлены ведущими специалистами американских киношкол совместно с российскими продюсерами и педагогами с учетом российских стандартов и практики.
Директором и основателем института стал продюсер Александр Акопов, одним из основателей и руководителем программ по кинопроизводству и сценарному мастерству — Дэвид Говард, основатель и руководитель программы сценарного мастерства School of Cinematic Arts, старейшей и наиболее авторитетной киношколы США.
Как сообщил заместитель директора Института кино Вадим Горяинов, обучение будет проводиться на английском и русском языках, в дальнейшем руководство рассматривает возможность приглашать иностранных студентов на платной основе.
Согласно концепции Института кино, «мастерских» под руководством известных деятелей искусства нет, учеба основывается на «голливудской школы», которая предполагает «выстраивание диалога авторов фильма со зрителем».
При поступлении абитуриентам предстоит пройти серию творческих испытаний, после которых им предложат специализацию. В процессе обучения студенты получат примерно одинаковый объем теории и практики драматургии вне зависимости от специализации. Программа также предусматривает освоение всех процессов жизненного цикла кинопроекта — от его разработки до подбора актеров и творческой группы, а также поиска визуального и звукового решения фильма.
Студентов актерского направления, помимо классической подготовки по системе Станиславского, ожидает интенсивная практика по наиболее популярной в американских школах технике Сэнфорда Мейснера. Кроме того, будут использоваться наработки других практиков мирового театра и кино.
Узнать подробнее об Институте кино НИУ ВШЭ можно будет на дне открых дверей, который пройдет 4 декабря в онлайн-формате.
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