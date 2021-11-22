Японское кино покажут в Москве

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С 23 ноября по 5 декабря в московских кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» и «Каро 7 Атриум» пройдет 55-й фестиваль японского кино.
Расписание показов опубликовано на сайте организаторов фестиваля, арт-объединения CoolConnections.
Фестиваль откроет в «Октябре» фильм режиссера Масаюки Суо о любви к кино — «Профессия: бэнси». Около ста лет назад, во времена немого кинематографа, главный герой фильма мечтал сопровождать своими рассказами показы кинофильмов. Его приключения происходят на фоне конкуренции кинотеатров, где от личности бэнси зависит популярность среди зрителей. Фильм «Профессия: бэнси» открывал международный кинофестиваль в Токио в 2019 году.
В афише 55-го фестиваля японского кино еще 15 фильмов. Зрители увидят Кодзи Якусё в драме об бывшем якудза «Под открытым небом», Кэйко Китагаву в триллере «Украденная личность», Такэру Сато в семейной драме «Обыкновенной ночи».
На фестивале также покажут фантастическую комедию «Как-то раз я умер», музукальный фильм о переселение душ «30 минут до прощания» и историю разработки ангара для робота «Отдел фантастического маркетинга корпорации Маэда».
Кроме того, в программе российская премьера аниме «Пупелль из города дымоходов» студии Studio 4°C.
Фестиваль проводится при поддержке Посольства Японии в России
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