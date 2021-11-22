Нюрнбергская опера разорвала контракт с Петером Конвичным

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Государственный театр Нюрнберга досрочно расторг контракт с оперным режиссером Петером Конвичным, которого обвинили в том, что он допустил расистское высказывание на репетиции спектакля.
Речь идет об опере Верди «Трубадур», ее премьера на сцене Государственного театра Нюрнберга состоялась 13 ноября. Контракт был аннулирован незадолго до последних репетиций, которые вместо режиссера провела его помощница Мари-Кристин Люлинг.
Рассказ Петера Конвичного о ситуации, приведшей к его увольнению, приводит журнал «Театр»:
«Одной из монахинь была темнокожая певица, с которой я работаю вместе долгое время. Она резко отвернулась, испугавшись пистолета на сцене. Я сказал ей: “Когда ты попадаешь в такую ужасную ситуацию, тебе физически хочется убежать, но ты парализована, ты не сможешь избавиться от этого чувства. Это как в Африке: если лев подходит к тебе, ты не можешь отвести от него взгляд”. Вот и всё, что я сказал».
По словам Петера Конвичного, на следующий день он получил электронное письмо от художественного руководителя театра Йенса-Даниэля Херцога, в котором говорилось об очевидных элементах расизма в поведении режиссера. Петер Конвичный ответил, что не желает продолжать работу над спектаклем после таких обвинений, а на следующий день театр расторг с ним контракт.
«Во время репетиции г-н Конвичный допустил высказывание, которое было воспринято как неуместное и дискриминационное, — цитирует заявление дирекции театра Nordbayern.de. — После обсуждения ситуации с несколькими ее участниками руководство театра пришло к такому же выводу и решительно заявляет, что в Нюрнбергском государственном театре нет места дискриминации».
Как отмечает Neue Zürcher Zeitung, в своих постановках Петер Конвичный часто поднимает проблемы дискриминации и насилия, особенно в отношении женщин. Режиссер счел обвинения в расизме возмутительными, а больше всего его огорчило то, что никто не стал обсуждать с ним создавшуюся ситуацию, о ней просто доложили руководству за его спиной.
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