Умерла Мариэтта Чудакова

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Сегодня, 21 ноября, в Москве в возрасте 84 лет умерла филолог, историк литературы и общественный деятель Мариэтта Чудакова.
Как сообщила ее дочь, Мариэтта Чудакова умерла в Городской клинической больнице №40 («Коммунарка»).
Мариэтта Омаровна Чудакова (Хан-Магомедова) родилась в 1937 году в Москве, окончила филологический факультет МГУ (1959), кандидат филологических наук (1964), доктор филологических наук (1980).
В 1965–1984 годах работала в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, с 1985 года преподавала в Литературном институте имени Горького, где работала на кафедре новейшей русской литературы. С 1988 года преподавала в американских и европейских университетах. Возглавляла Всероссийский булгаковский фонд, была ответственным редактором Тыняновских сборников.
Автор более 200 научных работ и статей по истории литературы XX века, истории филологической науки и литературной критики, в том числе «Эффенди Капиев» (1970), «Мастерство Юрия Олеши» (1972), «Беседы об архивах» (1975), «Поэтика Михаила Зощенко» (1979), «Жизнеописание Михаила Булгакова» (1988). Исследовательские интересы Мариэтты Чудаковой были сосредоточены в основном на истории русской литературы советского периода (в особенности на творчестве Михаила Булгакова, Евгения Замятина, Михаила Зощенко, Михаила Козырева), а также на поэтике, истории русской филологической науки, архивоведении и текстологии.
С конца 1980-х годов Мариэтта Чудакова занималась общественной, культурно-просветительской и политической деятельностью. Читала лекции и публиковала статьи об острых политических и социальных вопросах российской действительности, подписала ряд обращений с критикой политического курса России. В 1994–2000 годах входила в состав Президентского совета, была членом Комиссии по вопросам помилования при президенте РФ, в 2006 году организовала общественную организацию «ВИНТ», объединившую ветеранов «горячих точек» и представителей интеллигенции, в 2007 году вошла в первую тройку кандидатов партии СПС на выборах в Госдуму.
Мужем Мариэтты Чудаковой был литературовед и писатель Александр Чудаков (1938–2005).
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