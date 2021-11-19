«Мертвец» Джармуша выйдет в российский прокат

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25 ноября компания «Иноекино» выпустит на экраны кинотеатров по всей России фильм Джима Джармуша «Мертвец».
Как сообщает сайт компании «Иноекино», демонстрироваться будет новейшая 4К-реставрация фильма, созданная под руководством режиссера. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.
20 ноября начинаются специальные предпрокатные показы, которые пройдут в 31 городе.
В Москве («Каро 11 Октябрь», «Москино Салют», «Москино Полет», «Киномакс-Мозаика»), Петербурге («Аврора», «Каро 9 Варшавский экспресс», «Ленфильм»), Ростове-на-Дону («Горизонт», «Киномакс-IMAX»), Новосибирске («Победа»), Казани («Киномакс-IMAX»), Уфе («Киномакс») и Ярославле («Киномакс-Аура») фильм представят приглашенные кинокритики.
Двадцать восемь показов в кинотеатрах «Объединенной киносети» («Синема Парк», «Формула кино», «Кронверк Синема») будет предварять видеоэссе, в котором о фильме расскажет кинокритик Никита Смирнов.
Эти показы пройдут 22 ноября одновременно в следующих городах: Москва, Петербург, Белгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Краснодар, Красноярск, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Рязань, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск.
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