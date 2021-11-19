Kedr Livanskiy станет куратором нового сезона True Music Studios

© Boiler Room x Ballantine’s True Music Studios

С 30 ноября по 9 декабря в Москве пройдут мероприятия нового сезона серии Boiler Room x Ballantine’s True Music Studios. Хедлайнеры серии – Boulevard Depo, Хаски и Дельфин, куратор – Kedr Livanskiy.

30 ноября Boiler Room x Ballantine's True Music Studios откроет Дельфин. В программе концерт и паблик-ток, посвященный становлению и развитию карьеры музыканта.

2 декабря выступят Дельфин, Хаски и Kedr Livanskiy. 4 декабря пройдет вечеринка 555TPAKC555 с участием Vtgnike и SippinSilk.

5 декабря на мероприятии «Поймай свою волну с Ballantine’s» пройдет мастер-класс, а друзья бренда сыграют свои сеты.

На 7 декабря запланирован мастер-класс лейблов «ГОСТ звук», Tape to Tape и CANT, магазинов DiG Store и Samopal Books, которые расскажут о производстве кассет, винилов и зинов в наши дни. Все желающие смогут принять участие в создании зина Boiler Room x Ballantine's True Music Studios.

8 декабря вечеринку устраивает CANT Records, на ней можно будет услышать музыку Егора Гусева, Ивана Золото, Kraaa и других.

Главным героем финального дня, 9 декабря, станет Boulevard Depo, которого поддержат Shadowax и Kate NV.

Вход на мероприятия будет осуществляться по QR-кодам и в соответствии с правилами эпидемиологиечской безопасности. Подробности и регистрация — здесь.







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