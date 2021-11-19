Проект T Lates продолжится в Новой Третьяковке

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25 ноября в Новой Третьяковке состоится третий вечер проекта T Lates, приуроченного к выставке Михаила Врубеля. В программе аудиомаршрут Дмитрия Курляндского и танцевальная постановка Владимира Варнавы.
Начало в 21:30, билеты (2000 рублей) продаются на сайте Государственной Третьяковской галереи.
Вечер посвящен чувствам, пережитым художником Михаилом Врубелем и переданным не только через привычные для посетителей музея визуальные образы, но и с помощью включения других способов восприятия и погружения в изобразительное искусство.
Первой частью программы станет музыкальный аудиомаршрут по выставке Врубеля, подготовленный композитором Дмитрием Курляндским.
Во второй части вечера состоится премьера трехактной танцевальной постановки хореографа Владимира Варнавы, также посвященной творчеству художника.
Владимир Варнава о перформансе:
«Идеи Врубеля, трансформированные методом свободных ассоциаций, будут переведены в хореографический текст, в чувственную
физическую субстанцию — танец. Я разбиваю простые движения на фазы и собираю их в уникальные акты-кристаллы. В каждом из актов мы будем изучать основные идеи, заложенные художником, и трансформировать их в танцевальное полотно. Названия разделов обращены к известной серии Врубеля, представленной в отдельном зале на выставке — работам „Демон (сидящий)“,
Летящий Демон“ и „Демон поверженный“. Место действия — Неоновый Куб — фантастически горящий закат, в котором отражаются герои произведений художника. Драматургия развивается от созерцания к активному действию, завершается крушением, потерей всякого контроля. От внутренней несвободы, ограниченности, материальности — к освобождению духа Демона через танец».
Программа:
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