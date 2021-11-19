Гёте-Институт приглашает на программу к выставке «Многообразие. Единство»

Slavs and Tatars. I Utter Other, 2014–present. Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 2015 © Stephanie Pilick

Дискуссия с участием художников Ирины Кориной и Павла Брайлы и перформансы коллектива Slavs and Tatars вошли в программу, подготовленную при поддержке Гёте-Института к выставке «Многообразие. Единство. Современное европейское искусство. Берлин. Москва. Париж», которая откроется 23 ноября в Западном крыле Новой Третьяковки.

Об этом сообщает пресс-служба Гёте-Института.

В выставке «Многообразие. Единство. Современное европейское искусство. Берлин. Москва. Париж» участвуют авторы, работающие в разных странах современной Европы, обладающие солидным опытом географических перемещений, резиденций, участия в проектах в разных частях света.

Принято считать, что искусство наделено особой силой преодолевать различия и границы; оно представляет опыт открытого диалога, который художники готовы противопоставить разобщенности. С какими темами работают сегодня авторы, как влияет на творчество возможность менять физическое место жительства и работы? Этим опытом участники выставки «Многообразие. Единство» поделятся со зрителями на дискуссии 23 декабря.

Начало в 18:00, регистрация — здесь.

Участники: старший научный сотрудник отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи, сокуратор выставки Сергей Фофанов, художники Ирина Корина и Павел Брайла.

Также во время работы выставки в ноябре берлинская арт-группа Slavs and Tatars (Кася Корчак и Паям Шарифи) представит перформансы «Мучительные транслитерации» и «Я говорю о другом», а в 2022 году состоится перформанс «Хорошего дня!» литовских художниц Ругиле Барзджюкайте, Вайвы Грайните и Лины Лапелите.

Перформансы Slavs and Tatars состоятся 26 ноября, регистрация — здесь. Продолжительность каждого перформанса — один час.

Проекты Slavs and Tatars принимают форму лекций: коллектив, представляя публике свои произведения, имитирует формат академических выступлений.

18:30 — «Я говорю о другом»

Перформанс поднимает проблему разных концепций Востока в культуре. Что значит для одного Востока обратить свой взор на другой Восток? Может ли романтизированный романтизировать? Лекция-перформанс «Я говорю о другом» рассматривает уникальную тему славянского востоковедения в Российской империи и раннем СССР. Славянский ориентализм предлагает совершенно самобытный подход к пониманию востока, являясь контрапунктом к признанной концепции ориентализма Эдварда Саида. Несмотря на радикальный переход от монархии к социалистической республике, изучение Востока на Востоке усложняет представления о понятиях политики идентичности и знания и повергает их постколониальному критическому анализу почти на 60 лет раньше своего времени.

19:30 — «Мучительная транслитерация»

В перформансе «Мучительная транслитерация» художественный коллектив Slavs and Tatars рассматривает транслитерацию — передачу знаков одной письменности знаками другой, её потенциал для исследования идентичности, колониальных и деколониальных стратегий. В центре лекции — тюркские языки, территория употребления которых простирается от Китая и бассейна реки Колыма на северо-востоке до побережья средиземного моря на юго-западе. В.И. Ленин был убежден, что революция Востока начинается с перевода арабского алфавита на латынь. Развитие письменности всегда сопутствовало становлению империй — арабский алфавит распространился с возникновением ислама, латинский — с римской католической церковью, кириллица — с православием и в последствии коммунизмом. Языковая политика играет важную роль в творчестве Slavs and Tatars, и в этой лекции-перформансе они ставят задачу эмансипировать не народы или государства, а скорее звуки которые слетают с языка.







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