Музей «Гараж» запускает курс «Авангард и его отражения в авторском кино»

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Сегодня, 19 ноября, в Музее современного искусства «Гараж» в Москве начинаются занятия авторского курса киноведа и писателя Евгения Майзеля и кинокритика и культуролога Инны Кушнаревой «Авангард и его отражения в авторском кино».
«Евгений Майзель и Инна Кушнарева объяснят, что влияние авангарда можно обнаружить не только в авторском, но и в коммерческом кино, проследят развитие экспериментального кинематографа от Люмьеров и Мельеса до Брюно Дюмона и Апичатпонга Вирасетакула, а также обсудят основные подходы к изучению феномена авангарда. Слушатели курса узнают, что многие привычные приемы кино возникли в результате смелых опытов, сюрреалисты любили комедии, а научная фантастика гораздо ближе к авангардному кино, чем можно предположить», — говорится в описании курса.
Курсе включает 14 полуторачасовых занятий. Они будут проходить в лектории музея «Гараж» и в онлайн-формате (трансляции в закрытом канале).
Присоединиться к курсу можно до 4 марта включительно: все слушатели получат доступ до 4 апреля к платформе курса с записями лекций и ссылками на дополнительные тематические материалы для самостоятельного изучения.
Программу курса откроют лекция Евгения Майзеля «Рождение авангарда» (19 ноября) и лекция Инны Кушнаревой «Взлет и падение классической кинорепрезентации» (26 ноября).
Полностью расписание курса приводится на сайте музея «Гараж».
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