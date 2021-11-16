Центр Вознесенского покажет лекцию-перформанс «РыСи»

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17 и 18 ноября в Центре Вознесенского в рамках лаборатории «Театр vs Текст» пройдет премьера лекции-перформанса «РыСи» режиссера Филиппа Виноградова. В основе проекта уникальный поэтический арт-материал, рассматривающий творчество Ры Никоновой и Сергея Сигея.
Начало в 19:30, билеты (500 рублей) — здесь.
Как и все проекты лаборатории «Театр vs Текст», лекция-перформанс «РыСи» отталкивается от необычных текстов, в которых заложен потенциал для самых неординарных театральных решений.
Себя и близких поэтов Ры Никонова (Анна Таршис) и Сергей Сигей (Сергей Сигов) называли трансфуристами — от слова «транспонирование», обозначавшего центральную идею их творчества: перевод существующего произведения, текстового или визуального, в другую тональность.
Творчество трансфуристов привлекает авторов «РыСи» многосоставностью. В этом оно очень современно, хотя своими корнями уходит к поэзии Крученых, Хлебникова и других. В их текстах сочетается поэзия, графика и музыка, так что визуальное отображение текста диктует его ритм и способ восприятия, и это неслучайно, так как Ры имела музыкальное образование. Это не просто поэзия, но еще и визуальное искусство. То, что можно и нужно не только слышать, но и видеть.
Проект «РыСи» — с одной стороны, разбор забытой авангардной поэзии 1970-х, явно или опосредованно повлиявшей на развитие современной поэзии, а с другой — попытка применить методы трансфуристов к их собственным текстам, разъять их и создать нечто другое.
К поэзии трансфуристов театральное приближение происходит через литературоведческий материал, в который погрузились авторы «РыСи», — поэтому начинается проект с лекции и через попытку воспроизведения их перформансов (реэнакмент) и музыкального пения-чтения их стихотворений на оригинальную, написанную специально для проекта музыку Анны Поспеловой.
«В проекте заняты не классические драматические артисты, а исполнители, которых скорее мы называем перформерами, — люди, которые сочетают музыкальные возможности и возможности пластики / движения, а именно Ольга Власова и Игорь Витковский. Мы ищем адекватное выражение темы через театральный язык, который позволяет по-разному, наиболее полно взглянуть на авангардные поиски 1960-х, синтезировать разные способы выражения», — говорит куратор театральных программ Центра Вознесенского Юлия Гирба.
В перформансе авторы исследуют скрытые звуковые и визуальные возможности поэтических и оформленных графически текстов трансфуристов. Большое значение в проекте занимает видеоряд, созданный видеохудожником, учеником Дмитрия Крымова Петром Вознесенским.
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