В Москве открывается выставка художников-контемплативистов

13 ноября в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» начнет работу выставка «Контемплативная живопись. Сакральная тема и локальная профанация» художников Анастасии Борониной и Маркуса Эриха Майера, принадлежащих к группе Kontemlativisten.

Группа Kontemlativisten объединяет восемь художников из Германии, Швейцарии, Венгрии и России, в основе художественных практик которых лежат идеи антропософии – «духовной науки», созданной в начале ХХ века Рудольфом Штайнером, сообщают органиазаторы выставки.

В течение ХХ века антропософский импульс трактовался художниками по-разному. Так, одни изображали «духовную реальность» в чистых спектральных цветах, как, например, Маргарита Сабашникова, или передавали «духовные истины» в виде абстрактных живописных схем, как Хильма аф Клинт.

Художникам-контемплативистам чужды оба этих подхода. Они находят неправомерным как мистическое стремление художника «улететь» из физической реальности (и разве нет в таком подходе подлинного высокомерия: кто мы такие, чтобы изображать ангелов?), так и излишний интеллектуализм, уводящий искусство из той сферы, к которой оно принадлежит в своей основе — сферы живого чувства.

Картины не должны становиться иллюстрацией к духовным прозрениям. Контемплативисты говорят: глядя на картину, попробуйте воспринять её не только и не столько зрительно Ч как физический предмет, но как бы услышать её – как живое существо. Картина — это не «что», а «кто».

На выставке «Контемплативная живопись. Сакральная тема и локальная профанация» будут представлены две живописные серии, вступающие в диалог и отсылающие к важным темам антропософского дискурса — «Тема Король-рыбак» Маркуса Эриха Майера и «Кубок, правило и доска» Анастасии Борониной.







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