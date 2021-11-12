Еврейский музей представляет публичную программу к выставке «Снег на траве»

© Еврейский музей и центр толерантности

В Образовательном центре Еврейского музея и центра толерантности в Москве проходит публичная программа к выставке режиссера Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве».

Среди событий программы лекции о культурном контексте фильмов Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой, дискуссии об устройстве и развитии анимации, паблик-ток о влиянии анимации на другие виды искусств.

10 ноября состоялась лекция «Лиса, волк, заяц и другие: фольклорные архетипы в фильмах Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой».

Программу продолжат:



Вход на все мероприятия публичной программы бесплатный по предварительной регистрации.







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