 
15:39 12 ноября 2021Новости
314

Еврейский музей представляет публичную программу к выставке «Снег на траве»

News_detailed_picture© Еврейский музей и центр толерантности

В Образовательном центре Еврейского музея и центра толерантности в Москве проходит публичная программа к выставке режиссера Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве».

Среди событий программы лекции о культурном контексте фильмов Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой, дискуссии об устройстве и развитии анимации, паблик-ток о влиянии анимации на другие виды искусств.

10 ноября состоялась лекция «Лиса, волк, заяц и другие: фольклорные архетипы в фильмах Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой».

Программу продолжат:

  • 17 ноября в 19:30 — лекция Елены Вигдоровой «Призрак "Шинели"»
  • 5 декабря в 16:00 — дискуссия «Поэзия анимации: как мигрируют образы» с участием Михаила Алдашина, Светланы Филипповой и Ивана Максимова
  • 8 декабря в 19:30 — лекция Елены Дьяконовой «Великое в малом. Формы японской поэзии»
  • 12 декабря в 15:00 — презентация книги Рены Яловецкой «Блуждающие чародеи» с участием Наума Клеймана, Юрия Норштейна и Виктории Мочаловой
  • 5 января в 14:00 — дискуссия-показ «‎Музыка анимации: российские клипы и музыкальные мультфильмы XXI века» с участием Юры Богуславского, Саши Свирского, Нади Свирской и Елизаветы Скворцовой, модератор — Дина Годер


Вход на все мероприятия публичной программы бесплатный по предварительной регистрации.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Всадники СвободыColta Specials
Всадники Свободы 

Фотограф Артем Пучков проехал от Брянска до Мурманска вместе с трейнсерферами — путешественниками на грузовых поездах

10 ноября 20212092