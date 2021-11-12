Фестиваль итальянского кино пройдет в Москве

Кадр из фильма «Из Италии на Восток» © RIFF

19 ноября роудмуви-комедия Антонио Пизу «Из Италии на Восток» (EST) откроет в московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Восьмой Российско-итальянский кинофестиваль RIFF, на котором будут показаны новые работы итальянских режиссеров.

Как сообщают организаторы фестиваля, после показа фильма открытия на вопросы зрителей ответят его сценаристы, Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути.

До 28 ноября зрители увидят еще 16&nbs;картин — от лидеров бокс-офиса, победивших на мировых кинофестивалях, до картин независимых режиссеров, от докуфикшн до сборников короткого метра. Кроме того, на фестивале пройдут День Рима, День Неаполя, День северных регионов — с лекциями, которые позволят больше узнать о повседневной жизни итальянцев.

Среди фильмов основного конкурса RIFF мелодрама «Бесконечная весна» (Maledetta primavera) Элизы Аморузо, криминальная драма «Дыра в голове» (Il buco in testa) Антонио Капуано, картина Пупи Авати со Стефанией Сандрелли «Она говорит со мной» (Lei mi parla ancora) по автобиографическому роману Джузеппе Згарби, отца знаменитого искусствоведа Витторио Згарби, «Равнодушные» (Gli indifferenti) Леонардо Гуэрры Сараньоли по роману Альберто Моравиа с Валерией Бруни-Тедески в главной роли, «Корабли идут ко дну» (Naufragi) Стефано Кьянтини, «Атлас» (Atlas) Никколо Кастелли, и «Урок любви» (Non odiare) Мауро Манчини.

Узнать подробнее о программе фестиваля RIFF и купить билеты на показы можно на сайте «КАРО». Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

После Москвы RIFF пройдет в Новосибирске (с 21 по 28 ноября в кинотеатре «Победа») и в Петербурге (с 3 по 12 декабря в киноцентре «Родина»).

Фестиваль RIFF проводится под патронажем Посольства Италии и при поддержке Итальянского Института культуры







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