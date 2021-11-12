МАМТ представит премьеру «Риголетто»

© Сергей Родионов / МАМТ

Сегодня, 12 ноября, в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) состоится премьера оперы Верди «Риголетто» в постановке режиссера Владимира Панкова.

«Это вторая постановка "Риголетто" в истории Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Предыдущая премьера датирована 1939 годом, и в работе над ней принимали участие такие выдающиеся мастера, как Станиславский и Мейерхольд», — говорится в описании спектакля на сайте МАМТ.

Отмечается, что для Владимира Панкова, художественного руководителя Центра драматургии и режиссуры, основателя театра SounDrama, известного своими опытами в области синтеза музыкального и драматического искусства, постановка «Риголетто» стала первой режиссерской работой на оперной сцене.

«Мне интересно, насколько моя саундрама может пригодиться в опере, — цитирует режиссера ТАСС. — Я же ставлю музыку, а в постановке "Риголетто" очень важна сама музыка и те акценты, которые расставил Верди. Мы очень внимательно относимся к акцентам и переходам в музыке, а не к своим собственным режиссерским амбициям».

Вместе с Владимиром Панковым над спектаклем работали его постоянные соавторы — художник Максим Обрезков, хореограф Екатерина Кислова, видеохудожники Кирилл Плешкевич и Ян Калнберзин, художник по свету Анна Коротка.

За дирижерским пультом — главный дирижер театра Феликс Коробов. Партию Риголетто исполняет приглашенный грузинский баритон Николоз Лагвилава. В основных партиях также заняты Андрей Батуркин и Алексей Шишляев (Риголетто), Чингис Аюшеев, Владимир Дмитрук и Сергей Кузьмин (Герцог), Лилия Гайсина, Маргарита Гуща, Дарья Терехова (Джильда) и другие.

Серия премьерных представлений оперы «Риголетто» в МАМТ продолжится 13 и 14 ноября.







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