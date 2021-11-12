МАМТ представит премьеру «Риголетто»

Время Кавказа
О том, как фестиваль «Кавказ обетованный» меняет восприятие истории и нас самих12 ноября 2021231
Сегодня, 12 ноября, в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) состоится премьера оперы Верди «Риголетто» в постановке режиссера Владимира Панкова.
«Это вторая постановка "Риголетто" в истории Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Предыдущая премьера датирована 1939 годом, и в работе над ней принимали участие такие выдающиеся мастера, как Станиславский и Мейерхольд», — говорится в описании спектакля на сайте МАМТ.
Отмечается, что для Владимира Панкова, художественного руководителя Центра драматургии и режиссуры, основателя театра SounDrama, известного своими опытами в области синтеза музыкального и драматического искусства, постановка «Риголетто» стала первой режиссерской работой на оперной сцене.
«Мне интересно, насколько моя саундрама может пригодиться в опере, — цитирует режиссера ТАСС. — Я же ставлю музыку, а в постановке "Риголетто" очень важна сама музыка и те акценты, которые расставил Верди. Мы очень внимательно относимся к акцентам и переходам в музыке, а не к своим собственным режиссерским амбициям».
Вместе с Владимиром Панковым над спектаклем работали его постоянные соавторы — художник Максим Обрезков, хореограф Екатерина Кислова, видеохудожники Кирилл Плешкевич и Ян Калнберзин, художник по свету Анна Коротка.
За дирижерским пультом — главный дирижер театра Феликс Коробов. Партию Риголетто исполняет приглашенный грузинский баритон Николоз Лагвилава. В основных партиях также заняты Андрей Батуркин и Алексей Шишляев (Риголетто), Чингис Аюшеев, Владимир Дмитрук и Сергей Кузьмин (Герцог), Лилия Гайсина, Маргарита Гуща, Дарья Терехова (Джильда) и другие.
Серия премьерных представлений оперы «Риголетто» в МАМТ продолжится 13 и 14 ноября.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:21В Москве открывается выставка художников-контемплативистов
17:23Лекционный цикл к юбилею Достоевского продолжится в Федоровской библиотеке
15:39Еврейский музей представляет публичную программу к выставке «Снег на траве»
14:41Фестиваль итальянского кино пройдет в Москве
13:28МАМТ представит премьеру «Риголетто»
12:34Серебренников выплатил 129 млн по иску Минкульта
11:42Garage Screen Film Festival едет в Казань
Вчера
19:42Генпрокуратура подала иск о ликвидации общества «Мемориал»
17:41В Электротеатре Станиславский откроется выставка Бориса ЮханановаВсе новости
О том, как фестиваль «Кавказ обетованный» меняет восприятие истории и нас самих12 ноября 2021231
Режиссер документального фильма «Инструкции по выживанию» — об инаковости, уличных съемках и изнанке туристической сказки11 ноября 20211462
Интервью с Лив Стрёмквист11 ноября 20212696
Издана биография Фернандо Пессоа11 ноября 20211161
Док о художнике Дэвиде Войнаровиче, «Назови меня своим именем» в Советской армии, история квир-комиксов и другие интересные находки10 ноября 20212188
Фотограф Артем Пучков проехал от Брянска до Мурманска вместе с трейнсерферами — путешественниками на грузовых поездах10 ноября 20212092
«Вещь в себе» — новый филармонический цикл концертов для лектора с оркестром10 ноября 20211621
Лидер Theodor Bastard Федор Сволочь — о «Лучевых машинах» группы «Театр яда», одном из самых странных и психоделических альбомов за всю историю русской музыки10 ноября 20212544
Новый спортивный док в России и на Западе — в чем разница?9 ноября 20211791
Акустический психоделический этно-рок от молодых поклонников «АукцЫона»9 ноября 20212221
«Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Волкострелова в «Урал Опера Балет»9 ноября 20212417
Новый театр Сибири на фестивале «Хаос»9 ноября 20211802