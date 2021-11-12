Garage Screen Film Festival едет в Казань

Время Кавказа
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С 16 по 28 ноября в Казани пройдет кинофестиваль Garage Screen Film Festival 2021 – ежегодный фестиваль кинопрограммы Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» (Москва).
В этом году программа Garage Screen Film Festival посвящена этике и политике инклюзии — практике, направленной на создание равных условий участия в жизни общества для людей с разным бэкграундом.
Среди фильмов, которые можно будет увидеть в Казани, «Париж в огне» Дженни Ливингстон о квир-сообществе и культуре вогинга в Нью-Йорке 1980-х, «Море в огне» Джанфранко Рози о мигрантском кризисе на примере острова Лампедуза, «Звук металла» Дариуса Мардера — история музыканта, теряющего слух, «Оазис» Ивана Икича — любовная трагедия, которая разворачивается в интернате для подростков с особенностями развития.
«Отобранные фильмы рассказывают об «исключенных» сообществах — мигрантах, ЛГБТК+, людях с инвалидностью, — сообщают организаторы показов. — Эта репрезентация учитывает опыт и оптику самих героев — конкретных людей, чьи отличия, отнюдь не исчерпывающиеся принадлежностью к той или иной социальной группе, говорят лишь о том, что в мире в принципе нет и не может быть ничего одинакового. Чутко прислушиваясь к их голосу, деликатно руководствуясь их субъектностью, приглашая их в соавторы, режиссеры выстраивают диалог с Другим, которым является каждый из нас».
Большинство фильмов программы фестиваля будут показаны в Центре современной культуры «Смена», фильм «Звук металла» — в кинотеатре «Мир».
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