ГМИРЛИ откроет музейный центр «Московский дом Достоевского»

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15 ноября центральным событием юбилейных торжеств к 200-летию Ф.М. Достоевского станет открытие нового отдела Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (ГМИРЛИ), музейного центра «Московский дом Достоевского» на улице Достоевского, д. 2.
В этом здании, в историческом левом флигеле Мариинской больницы для бедных, вплоть до 1837 года проживала семья великого писателя. В мемориальных комнатах на первом этаже флигеля, в служебной квартире лекаря Михаила Андреевича Достоевского музей великого писателя был открыт еще в 1928 году.
Как сообщает пресс-служба ГМИРЛИ, к юбилею Достоевского все здание заново отреставрировано, на трех его этажах, помимо уже известной посетителям мемориальной экспозиции, создана экспозиция историко-литературная, посвященная личности Достоевского, основным событиям его жизни, выдающимся художественным, литературно-критическим и публицистическим произведениям писателя.
Экспозиционным центром «Московского дома Достоевского» остается расположенная на первом этаже мемориальная квартира, где прошли детство и отрочество будущего писателя. Вокруг мемориальной зоны развернут рассказ о московском детстве Достоевского, его семейном окружении, читательских и театральных впечатлениях этого периода.
Отдельный зал посвящен Москве времен Достоевского, истории Мариинской больницы для бедных, а также подмосковным местам, связанным с духовным опытом детства, — Троице-Сергиевой Лавре, Зарайскому кремлю, усадьбе Достоевских Даровое в Зарайском уезде.
На втором этаже расположилась экспозиция о писательской судьбе Достоевского: триумф романа «Бедные люди», участие в деле Петрашевского, смертный приговор и каторга, возвращение в литературу, главные произведения Достоевского — «Преступление и наказание», «Игрок», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», «Дневник писателя», «Пушкинская речь».
Третий этаж посвящен читательской судьбе произведений Достоевского. Опыт художественного осмысления наследия Достоевского в XXI веке представляет авторская инсталляция Михаила Шемякина «Наваждение Раскольникова» из объёмной композиции с фигурами Раскольникова и процентщицы и двадцати баннеров с увеличенными иллюстрациями к роману «Преступление и наказание».
Автор концепции экспозиции — заведующий Московским домом Достоевского Павел Фокин.
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