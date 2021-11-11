Короткометражки «Кинотавра» покажут в «Пионере»

12 ноября в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ программы короткометражных фильмов «Эхо Кинотавра».

Начало в 19:00, билеты (700 рублей) — здесь.

В программе пять картин, участвовавших в конкурсе короткого метра 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»:

«Мятежный», реж. Евгений Цыганов

Это история о мужчине и о женщине. Вернее, о мужском и о женском. Две половины, которые ищут друг друга и не совпадают. Он — обычный парень из небольшого шахтерского городка. Она — дива из столичного артистического общества. Их встреча случайность. Их отношения обречены.

«Марш», реж. Владилен Верный

Ученик восьмого класса Кирилл Гришин, сам того не ожидая, превращает урок физкультуры в политическую акцию. Это могло так и остаться маленьким школьным инцидентом, но о произошедшем узнают родители мальчика.

«Транзит Венеры», реж. Александр Москаленко

Транзит Венеры — это редкое астрономическое явление, когда Венера проходит по краю солнечного диска, почти касаясь его. Она встречает Его для того, чтобы уйти с новой жизнью.

«Почти весна», реж. Настя Коркия

Несколько будничных дней из жизни учительницы литературы Тамары, в которых для нее не происходит ничего удивительного. Это история про тесноту пространства жизни, в которой мало выбора.