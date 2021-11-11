 
13:35 11 ноября 2021Новости
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Короткометражки «Кинотавра» покажут в «Пионере»

News_detailed_pictureКадр из фильма «Почти весна»© «Пионер»

12 ноября в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ программы короткометражных фильмов «Эхо Кинотавра».

Начало в 19:00, билеты (700 рублей) — здесь.

В программе пять картин, участвовавших в конкурсе короткого метра 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»:

  • «Мятежный», реж. Евгений Цыганов
    Это история о мужчине и о женщине. Вернее, о мужском и о женском. Две половины, которые ищут друг друга и не совпадают. Он — обычный парень из небольшого шахтерского городка. Она — дива из столичного артистического общества. Их встреча случайность. Их отношения обречены.

  • «Марш», реж. Владилен Верный
    Ученик восьмого класса Кирилл Гришин, сам того не ожидая, превращает урок физкультуры в политическую акцию. Это могло так и остаться маленьким школьным инцидентом, но о произошедшем узнают родители мальчика.

  • «Транзит Венеры», реж. Александр Москаленко
    Транзит Венеры — это редкое астрономическое явление, когда Венера проходит по краю солнечного диска, почти касаясь его. Она встречает Его для того, чтобы уйти с новой жизнью.

  • «Почти весна», реж. Настя Коркия
    Несколько будничных дней из жизни учительницы литературы Тамары, в которых для нее не происходит ничего удивительного. Это история про тесноту пространства жизни, в которой мало выбора.

  • «Собирайся, поедем на праздник», реж. Ламара Согомонян
    Московский гинеколог Майя, приехав в небольшую северокавказскую клинику для курирования местных врачей, сталкивается с жестокими операциями по женскому обрезанию, проводимыми за ее спиной.


Фильм «Мятежный» представит актер и режиссер Евгений Цыганов. После показа он поговорит с куратором публичной программы «Пионера» Сергеем Сдобновым о том, как дался ему переход от актерской игры к режиссуре, а также расскажет об истории создания своего фильма.



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