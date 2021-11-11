Короткометражки «Кинотавра» покажут в «Пионере»

«Почему Леонардо Ди Каприо не может никак влюбиться?»
Интервью с Лив Стрёмквист11 ноября 202112
12 ноября в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ программы короткометражных фильмов «Эхо Кинотавра».
Начало в 19:00, билеты (700 рублей) — здесь.
В программе пять картин, участвовавших в конкурсе короткого метра 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»:
«Мятежный», реж. Евгений Цыганов
Это история о мужчине и о женщине. Вернее, о мужском и о женском. Две половины, которые ищут друг друга и не совпадают. Он — обычный парень из небольшого шахтерского городка. Она — дива из столичного артистического общества. Их встреча случайность. Их отношения обречены.
«Марш», реж. Владилен Верный
Ученик восьмого класса Кирилл Гришин, сам того не ожидая, превращает урок физкультуры в политическую акцию. Это могло так и остаться маленьким школьным инцидентом, но о произошедшем узнают родители мальчика.
«Транзит Венеры», реж. Александр Москаленко
Транзит Венеры — это редкое астрономическое явление, когда Венера проходит по краю солнечного диска, почти касаясь его. Она встречает Его для того, чтобы уйти с новой жизнью.
«Почти весна», реж. Настя Коркия
Несколько будничных дней из жизни учительницы литературы Тамары, в которых для нее не происходит ничего удивительного. Это история про тесноту пространства жизни, в которой мало выбора.
«Собирайся, поедем на праздник», реж. Ламара Согомонян
Московский гинеколог Майя, приехав в небольшую северокавказскую клинику для курирования местных врачей, сталкивается с жестокими операциями по женскому обрезанию, проводимыми за ее спиной.
Фильм «Мятежный» представит актер и режиссер Евгений Цыганов. После показа он поговорит с куратором публичной программы «Пионера» Сергеем Сдобновым о том, как дался ему переход от актерской игры к режиссуре, а также расскажет об истории создания своего фильма.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:54ГМИРЛИ откроет музейный центр «Московский дом Достоевского»
13:35Короткометражки «Кинотавра» покажут в «Пионере»
13:06Выставка в Галеев-Галерее расскажет истории московских художников
12:23Продолжается набор в бесплатную онлайн-школу InLiberty, посвященную социальным проектам
11:47Виртуальная Федоровка представит лекцию о космических арт-мистификациях
Вчера
17:05«Пульчинелла» Агамбена впервые издана на русском
16:16Фестиваль Ecocup пройдет в онлайн-формате
14:33Открыт набор в образовательную программу UK-Russia Cultural Leadership Academy
13:55Центр Вознесенского покажет фильм Дениса Клеблеева «Король Лир»Все новости
Интервью с Лив Стрёмквист11 ноября 202112
Издана биография Фернандо Пессоа11 ноября 2021279
Док о художнике Дэвиде Войнаровиче, «Назови меня своим именем» в Советской армии, история квир-комиксов и другие интересные находки10 ноября 20211407
Фотограф Артем Пучков проехал от Брянска до Мурманска вместе с трейнсерферами — путешественниками на грузовых поездах10 ноября 20211418
«Вещь в себе» — новый филармонический цикл концертов для лектора с оркестром10 ноября 20211013
Лидер Theodor Bastard Федор Сволочь — о «Лучевых машинах» группы «Театр яда», одном из самых странных и психоделических альбомов за всю историю русской музыки10 ноября 20211674
Новый спортивный док в России и на Западе — в чем разница?9 ноября 20211306
Акустический психоделический этно-рок от молодых поклонников «АукцЫона»9 ноября 20211604
«Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Волкострелова в «Урал Опера Балет»9 ноября 20211919
Новый театр Сибири на фестивале «Хаос»9 ноября 20211321
В своем архитектурном проекте Рамзия Хайрутдинова предлагает выращивать овощи прямо на крышах городских домов9 ноября 20211156
Дарья Белова — о работе над вторым сезоном документального сериала «Я псих?»8 ноября 20212166