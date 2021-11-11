Выставка в Галеев-Галерее расскажет истории московских художников

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17 ноября в Галеев-Галерее в центре Москвы (Бол. Козихинский пер., д. 19/6, стр. 1) откроется выставка «За фасадом эпохи», посвященная московским художникам 1920-х – 1940-х годов.
Выставка организована группой наследников московских художников «Плеяда» в сотрудничестве с Галеев-Галереей и Государственным музеем архитектуры имени А.В. Щусева.
На выставке будут представлены живописные и графические работы 36 представителей независимого искусства, среди которых Лев Аронов, Борис Голополосов, Анатолий Гусятинский, Лев Зевин, Мария Ильф-Тарасенко, Георгий Павильонов, Николай Прокошев, Иван и Надежда Свешниковы, Роман Семашкевич, Лидия Хромова, Антон Чирков, Константин Эдельштейн и Сергей Эйгес.
«Это люди очень разного социального происхождения, ушедшие молодыми или в расцвете творческих сил, искавшие свой путь, манеру и темы, но не вписавшиеся в официальный советский дискурс. Их истории и судьбы тесно переплетаются между собой, образуя определенную социальную сеть того времени», — отмечают организаторы выставки.
«Воспоминания наследников, истории об отдельных произведениях, рассказы о непростой и порой трагической судьбе картин и их создателей, приоткрывают "забытое" искусство, которое долгое время хранилось вдали от посторонних взглядов».
Произведения для выставки предоставили наследники художников, также в экспозицию войдут работы из частных собраний Москвы и из коллекций художественных музеев Москвы, Петербурга, Казани, Перми, Саратова, Ярославля, Кирова Нукуса, Тбилиси, Сухуми, Бишкека и других городов.
Выставка «За фасадом эпохи» в Галеев-Галерее продлится до 26 декабря.
Проект был инициирован 1-ой Кураторской школой, организованной Еврейским музеем и центром толерантности совместно с Энциклопедией русского авангарда
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