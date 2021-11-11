Продолжается набор в бесплатную онлайн-школу InLiberty, посвященную социальным проектам

«Почему Леонардо Ди Каприо не может никак влюбиться?»
Интервью с Лив Стрёмквист11 ноября 202112
До 15 ноября открыт прием заявок на обучение в бесплатной онлайн-школе «Сделай сам. Как развивать социальный проект», которую проводит образовательный проект InLiberty Education.
Как сообщают органиаторы, участие в школе не ограничено по возрасту, но предполагает конкурсный отбор. Чтобы подать заявку, нужно пройти регистрирацию и прислать видео с рассказом о себе.
Занятия школы «Сделай сам. Как развивать социальный проект» начнутся 20 ноября.
В программе навыки коммуникации и социального действия, работа с сообществом, менеджмент социального проекта, командная работа и фандрайзинг.
Среди преподавателей школы директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, эксперт по критическому мышлению и аргументации Юлия Горбатова, социолог Элла Панеях, эксперты по работе с комьюнити Анна Бичевская и Ася Репрева, исполнительный директор фонда «Нужна помощь» Софья Жукова, директор по коммуникациям «Медузы» Катерина Абрамова, руководители образовательных программ в Яндекс.Практикуме и Skillbox Илья Венявкин и Кирилл Прудников.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:54ГМИРЛИ откроет музейный центр «Московский дом Достоевского»
13:35Короткометражки «Кинотавра» покажут в «Пионере»
13:06Выставка в Галеев-Галерее расскажет истории московских художников
12:23Продолжается набор в бесплатную онлайн-школу InLiberty, посвященную социальным проектам
11:47Виртуальная Федоровка представит лекцию о космических арт-мистификациях
Вчера
17:05«Пульчинелла» Агамбена впервые издана на русском
16:16Фестиваль Ecocup пройдет в онлайн-формате
14:33Открыт набор в образовательную программу UK-Russia Cultural Leadership Academy
13:55Центр Вознесенского покажет фильм Дениса Клеблеева «Король Лир»Все новости
Интервью с Лив Стрёмквист11 ноября 202112
Издана биография Фернандо Пессоа11 ноября 2021279
Док о художнике Дэвиде Войнаровиче, «Назови меня своим именем» в Советской армии, история квир-комиксов и другие интересные находки10 ноября 20211407
Фотограф Артем Пучков проехал от Брянска до Мурманска вместе с трейнсерферами — путешественниками на грузовых поездах10 ноября 20211418
«Вещь в себе» — новый филармонический цикл концертов для лектора с оркестром10 ноября 20211013
Лидер Theodor Bastard Федор Сволочь — о «Лучевых машинах» группы «Театр яда», одном из самых странных и психоделических альбомов за всю историю русской музыки10 ноября 20211674
Новый спортивный док в России и на Западе — в чем разница?9 ноября 20211306
Акустический психоделический этно-рок от молодых поклонников «АукцЫона»9 ноября 20211604
«Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Волкострелова в «Урал Опера Балет»9 ноября 20211919
Новый театр Сибири на фестивале «Хаос»9 ноября 20211321
В своем архитектурном проекте Рамзия Хайрутдинова предлагает выращивать овощи прямо на крышах городских домов9 ноября 20211156
Дарья Белова — о работе над вторым сезоном документального сериала «Я псих?»8 ноября 20212166