Продолжается набор в бесплатную онлайн-школу InLiberty, посвященную социальным проектам

До 15 ноября открыт прием заявок на обучение в бесплатной онлайн-школе «Сделай сам. Как развивать социальный проект», которую проводит образовательный проект InLiberty Education.

Как сообщают органиаторы, участие в школе не ограничено по возрасту, но предполагает конкурсный отбор. Чтобы подать заявку, нужно пройти регистрирацию и прислать видео с рассказом о себе.

Занятия школы «Сделай сам. Как развивать социальный проект» начнутся 20 ноября.

В программе навыки коммуникации и социального действия, работа с сообществом, менеджмент социального проекта, командная работа и фандрайзинг.

Среди преподавателей школы директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, эксперт по критическому мышлению и аргументации Юлия Горбатова, социолог Элла Панеях, эксперты по работе с комьюнити Анна Бичевская и Ася Репрева, исполнительный директор фонда «Нужна помощь» Софья Жукова, директор по коммуникациям «Медузы» Катерина Абрамова, руководители образовательных программ в Яндекс.Практикуме и Skillbox Илья Венявкин и Кирилл Прудников.







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