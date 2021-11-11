Виртуальная Федоровка представит лекцию о космических арт-мистификациях

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Сегодня, 11 ноября, в виртуальной Федоровской библиотеке состоится лекция художницы и фотографа Аллы Мировской «Ты просто космос! Как работают с темой космоса современные фотографы и художники?».
Начало в 19:30, регистрация — здесь.
«Верите ли вы в историю о советском космонавте Иване Источникове и его собаке, которые загадочно пропали, выйдя в открытый космос и оставив записку в бутылке водки? А в секретную замбийскую космическую программу, готовившую к полету первую африканскую женщину-космонавтку с партнером-кошкой? — пишет Алла Мировская в анонсе своей лекции. — Космос притягателен не только для философов, ученых, военных и бизнесменов, но и для художников. Неизведанный простор провоцирует на дерзкие фантазии и мистификации, где как в безвоздушном пространстве нет гравитации и легко прорастают самые безбашенные идеи. В этот четверг мы поговорим о нескольких ярких художественных проектах последних десятилетий, где источником вдохновения для авторов является космос».
Кроме того, на встрече будет обсуждаться фотопроект самой Аллы Мировской, выставленный сейчас в Федоровской библиотеке — «Старые семейные фотографии и объекты глубокого космоса».
Как сообщают организаторы выставки, ее сюжет — действенное присутствие прошлого, часто уже распавшегося в прах, в настоящем. И это непроходящее прошедшее, как и в воображении философа общего дела Николая Федорова, патрона библиотеки и еще одного действующего лица экспозиции, не ведает о границах и неравенствах.
В качестве отправной точки в работе Алла Мировская выбрала семейный архив, собранный ее бабушкой из фотографий, писем, поздравительных открыток примерно за шестьдесят лет, с 1930-х по 1990-е. И одновременно, на равных с людьми и их вещным миром, выставка включает сделанные телескопами Хаббл и Чандра изображения объектов глубокого космоса: туманностей, галактик, сверхновых звезд, с которыми точно так же можно соприкоснуться через оставленный ими световой след.
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