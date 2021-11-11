«Пульчинелла» Агамбена впервые издана на русском

Издательство «Носорог» выпустило книгу итальянского философа Джорджо Агамбена «Пульчинелла, или Развлечения для детей». На русском языке она опубликована впервые.

Как сообщает сайт издательства «Носорог», автор перевода — Мария Лепилова.

Первое издание «Пульчинеллы» (Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi) вышло в Риме в 2015 году.

В своей книге Агамбен рассуждает о Пульчинелле — персонаже комедии дель арте, исследует жизнь, смерть и воскрешение загадочного персонажа в маске — то ли человека, то ли демона, то ли бога.

Основным источником его размышлений становится альбом рисунков венецианского художника Джандоменико Тьеполо, посвятившего последние годы своей жизни образам Пульчинеллы.

Это своего рода воображаемая философская биография, в которой диалоги с Пульчинеллой перемежаются с поисками связи между философией и комедией. Возможно, комедия не только древнее и глубже трагедии, но и ближе к сути философии — настолько, что, как это и происходит в книге, граница между ними может стираться.







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