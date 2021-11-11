 
17:05 10 ноября 2021Новости
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«Пульчинелла» Агамбена впервые издана на русском

News_detailed_picture© «Носорог»

Издательство «Носорог» выпустило книгу итальянского философа Джорджо Агамбена «Пульчинелла, или Развлечения для детей». На русском языке она опубликована впервые.

Как сообщает сайт издательства «Носорог», автор перевода — Мария Лепилова.

Первое издание «Пульчинеллы» (Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi) вышло в Риме в 2015 году.

В своей книге Агамбен рассуждает о Пульчинелле — персонаже комедии дель арте, исследует жизнь, смерть и воскрешение загадочного персонажа в маске — то ли человека, то ли демона, то ли бога.

Основным источником его размышлений становится альбом рисунков венецианского художника Джандоменико Тьеполо, посвятившего последние годы своей жизни образам Пульчинеллы.

Это своего рода воображаемая философская биография, в которой диалоги с Пульчинеллой перемежаются с поисками связи между философией и комедией. Возможно, комедия не только древнее и глубже трагедии, но и ближе к сути философии — настолько, что, как это и происходит в книге, граница между ними может стираться.



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