Открыт набор в образовательную программу UK-Russia Cultural Leadership Academy

До 21 ноября принимаются заявки на участие в бесплатной трехмесячной образовательной программе культурного лидерства UK-Russia Cultural Leadership Academy, которую организует Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в партнерстве с британской организацией Cultural Associates Oxford (CAO).

Как сообщают организаторы программы UK-Russia Cultural Leadership Academy, она включает индивидуальные сессии с менторами и недельный интенсивный курс занятий, которые пройдут с декабря 2021 года по февраль 2022 года в рамках программы профессионального развития в области культуры UK — Russia Creative Bridge 2021-2022.

Программа UK-Russia Cultural Leadership Academy разработана для:

руководителей и топ-менеджеров российских учреждений культуры;

креативных предпринимателей и руководителей проектов в области изобразительного и исполнительского искусства, кино и телевидения, литературы и издательского дела, музыки, архитектуры, дизайна, моды, средств массовой информации и коммуникаций;

консультантов и менеджеров, работающих с городскими / региональными / общероссийских организациями культуры.



Для участия в программе будут выбраны 30 профессионалов из разных областей культурного сектора России. В рамках курса участники ознакомятся с международными стандартами культурного лидерства и стратегического планирования, получат глубокие знания в области проектного менеджмента, научатся анализировать специфику своего сектора и сформируют новые идеи сотрудничества с британскими коллегами.

Недельный интенсив пройдет онлайн в интерактивном формате и будет состоять из лекций, панельных дискуссий, работы в группе, семинаров и заданий для отработки новых навыков.

Участники программы также обсудят темы социальной ответственности в области культуры, климатический кризис, принципы разнообразия, равенства и инклюзии и то, как они влияют на организацию в целом и на каждого человека в отдельности.







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