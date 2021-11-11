Открыт набор в образовательную программу UK-Russia Cultural Leadership Academy

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До 21 ноября принимаются заявки на участие в бесплатной трехмесячной образовательной программе культурного лидерства UK-Russia Cultural Leadership Academy, которую организует Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в партнерстве с британской организацией Cultural Associates Oxford (CAO).
Как сообщают организаторы программы UK-Russia Cultural Leadership Academy, она включает индивидуальные сессии с менторами и недельный интенсивный курс занятий, которые пройдут с декабря 2021 года по февраль 2022 года в рамках программы профессионального развития в области культуры UK — Russia Creative Bridge 2021-2022.
Программа UK-Russia Cultural Leadership Academy разработана для:
Для участия в программе будут выбраны 30 профессионалов из разных областей культурного сектора России. В рамках курса участники ознакомятся с международными стандартами культурного лидерства и стратегического планирования, получат глубокие знания в области проектного менеджмента, научатся анализировать специфику своего сектора и сформируют новые идеи сотрудничества с британскими коллегами.
Недельный интенсив пройдет онлайн в интерактивном формате и будет состоять из лекций, панельных дискуссий, работы в группе, семинаров и заданий для отработки новых навыков.
Участники программы также обсудят темы социальной ответственности в области культуры, климатический кризис, принципы разнообразия, равенства и инклюзии и то, как они влияют на организацию в целом и на каждого человека в отдельности.
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