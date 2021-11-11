Начинается интеллектуальный марафон в поддержку Шанинки и Сергея Зуева

Сегодня, 10 ноября, состоится первая лекция интеллектуального марафона «Шанинские среды». Российские и зарубежные ученые, преподаватели лучших мировых университетов прочтут лекции в знак солидарности с Шанинкой – Московской высшей школой социальных и экономических наук — и ее ректором Сергеем Зуевым, который находится под следствием по уголовному делу.

Как сообщает сайт Шанинки, в 19:00 марафон откроет лекция доктора филологических наук, профессора Оксфордского университета, профессора МВШСЭН Андрея Зорина «"Зачем люди друг друга убивают?" — иерархия форм насилия в мире Толстого».

»Сергей Эдуардович Зуев всегда стремился превратить Шанинку в центр научной и интеллектуальной жизни, где бы могли возникать, апробироваться и становиться достоянием общественности новые идеи в области общественных и гуманитарных наук. Этой цели служили многочисленные шанинские конференции и циклы лекций. В это тяжелое и для университета, и для его ректора время нам кажется важным продолжать реализовывать его замыслы», — говорит Андрей Зорин.

Лекции будут проходить каждую среду на YouTube-канале Шанинки.

Профессор НИУ ВШЭ, член Британской академии Сергей Иванов продолжит марафон лекцией «Византия как "Запад" и как "Восток" в истории российского общественного сознания».

Далее в программе лекции «Священные писания, литературные каноны и очередной, и на этот раз окончательный, закат Западной цивилизации» профессора Калифорнийского университета в Беркли, старшего научного сотрудника Сент-Эдмунд-Холл (Оксфордский университет) и РАНХиГС Юрия Слезкина и «Рождение лирики в Древней Греции» доктора филологических наук, члена-корреспондента РАН, директора Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС Николая Гринцера.

Также в марафоне примут участие профессор Нью-Йоркского университета Абу-Даби Георгий Дерлугьян, доктор географических наук, профессор МГУ Наталья Зубаревич, член-корреспондент РАН Федор Успенский, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, доктор исторических наук, профессор ГУ&nbs;ВШЭ&nbs;СПб Евгений Анисимов.







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