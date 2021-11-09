Нобелевские лауреаты требуют от Европарламента вмешаться в судьбу беженцев

Афганские беженцы на польско-белорусской границе © Ирина Полина / ТАСС

8 ноября четыре лауреата Нобелевской премии по литературе, Светлана Алексиевич (Беларусь), Эльфрида Елинек (Австрия), Герта Мюллер (Германия) и Ольга Токарчук (Польша), обратились к руководству европейского правительства и гражданам Евросоюза с призывом найти выход из ситуации гуманитарной катастрофы на польско-белорусской границе.

COLTA.RU публикует полный текст этого обращения:





Председателю Европейского совета

Шарлю Мишелю

Председателю Европейского парламента

Давиду Сассоли

Европейским парламентариям

Польское правительство ввело чрезвычайный режим, действующий в приграничной зоне между территориями Польши и Беларуси. Этот режим не позволяет оказывать медицинскую помощь больным и умирающим и делает невозможным для прессы освещать разыгрывающуюся трагедию. Однако даже заведомо неполные, отрывочные сведения, которыми мы располагаем, дают представления о масштабе гуманитарной катастрофы, которая совершается на границе Евросоюза: мы знаем, что находящиеся там люди подвергаются безжалостному пушбэку и обречены на переохлаждение, голод и истощение в лесах и на болотах.

Белорусские туристические бюро, подконтрольные режиму Лукашенко, за немалую сумму обещают отчаявшимся беженцам возможность оказаться на территории Евросоюза. Из Минска соблазненных этой перспективой людей организованно доставляют в лес на границе. Оттуда их насильно пытаются втолкнуть на территорию Польши, однако польские пограничники тоже насильно возвращают их в Беларусь. В критических случаях это заканчивается смертью. Имена некоторых погибших нам известны, прочие умирают безымянными.

Мы, гражданки Евросоюза, обращаемся к демократически избранным представителям Европы: не позволим себе отводить глаза от этой трагедии.

Мы обязаны отдавать себе отчет в том, что людей используют в качестве заложников. Эта дьявольская практика войдет в историю как жестокость в ее сегодняшнем обличье. В европейской истории мы слишком часто позволяли себе не знать. Мы закрывали глаза, затыкали уши. Молчали. Из опыта XX векам мы знаем о существовании знания неудобного, мучительного. Защищая себя, большинство дистанцируется от такого знания. Сегодня подобное повторяется вновь.

Европейский Союз мы понимаем прежде всего как надгосударственное этическое объединение, опирающееся на принципы человеческой солидарности. Это позволяет нам выступить с призывом занять недвусмысленную позицию в вопросе о судьбах беженцев. Мы понимаем, что справиться с отчаянием на границе Европы непросто. Однако то, чему мы позволяем происходить на этих границах, идет вразрез с нашими фундаментальными европейскими ценностями.

Мы призываем вас как можно быстрее и эффективнее найти выход из этого гуманитарного кризиса. Мы обращаемся с призывом соблюдать положения Женевской конвенции и прежде всего позволить инициировать процедуру признания статуса беженца для задержанных в этой части восточной границы Евросоюза — для всех, кто выражает желание такой статус получить.

Мы требуем активных дипломатических действий в странах Ближнего Востока, действий, способных противостоять фальши лукашенковского режима. Цель этого режима — заманить к границе Польши и Беларуси как можно больше отчаявшихся беженцев и накалить, дестабилизировать таким образом политическую ситуацию в Польше и на всей территории Евросоюза.

Прежде всего мы призываем допустить в приграничную зону гуманитарные организации, способные оказывать медицинскую и юридическую помощь.

Мы напоминаем и о необходимости допустить к работе на территории, где действует чрезвычайный режим, аккредитованных журналистов и представителей прессы. Общество должно располагать полной и правдивой информацией о происходящем.

Сегодня мы чувствуем себя болезненно беспомощными, ведь знать означает отдавать себе отчет в совершающемся зле. За знанием должен прийти черед действия.

Светлана Алексиевич

Эльфрида Елинек

Герта Мюллер

Ольга Токарчук,

лауреатки Нобелевской премии по литературе



Перевод Елены Рыбаковой

Оригинал — здесь







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