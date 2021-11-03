Российская книжная палата назвала самых издаваемых писателей 2021 года

Стивен Кинг © Shane Leonard / Simon & Schuster

По данным Российской книжной палаты, за девять месяцев, прошедших с начала 2021 года, самыми большими тиражами в России выходили книги Стивена Кинга, Джорджа Оруэлла и Федора Достоевского.

Как сообщает «Коммерсантъ», в список самых самых издаваемых произведений вошли такие книги, как «Противостояние», «Кэрри», «Оно» и «Сияние» Стивена Кинга, «1984» и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и «Идиот» Федора Достоевского.

Общий тираж книг Стивена Кинга с начала 2021 года составил 781,5 тысяч, Джорджа Оруэлла — 482,6 тысяч, Федора Достоевского — более 394 тысяч экземпляров.

Четвертым в рейтинге самых издаваемых в России авторов стал Эрих Мария Ремарк («Три товарища», «Не западном фронте без перемен», «Триумфальная арка») на пятом месте — Дарья Донцова.

Также сообщается, что Стивен Кинг уже несколько лет занимает лидирующие позиции в рейтинге, тогда как Джордж Оруэлл вошел в число самых издаваемых писателей в первый раз.

Полностью статистические показатели по выпуску печатных изданий в России приводятся на сайте Российской книжной палаты.







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