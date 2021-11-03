Марина Абрамович прочитает бесплатную онлайн-лекцию

© 2017, Oscar Meyer

9 ноября Высшая школа «Среда обучения» в рамках проекта «Встречи вне границ» представит бесплатную онлайн-лекцию сербской художницы Марины Абрамович «Всё, что вам нужно знать о перформансе».

Начало в 19:00, регистрация — на сайте «Среды обучения».

Самые известные перформансы Марины Абрамович — «Балканское барокко» (несколько дней мыла окровавленные кости на глазах у публики), «Дом с видом на океан» (12 дней жила в ограниченном пространстве, выход из которого был лестницей из ножей), «В присутствии художника» (в течение двух месяцев провела 1500 молчаливых встреч с разными людьми, просто глядя на них). В последнем перформансе принимала участие Леди Гага.

На встрече классик искусства перформанса будет говорить о перформансе и связи этого направления с другими медиумами искусства.

Лекция пройдет на языке спикера с синхронным переводом. В конце слушатели смогут задать вопросы Марине Абрамович.

Модератор встречи — Екатерина Никитина, Ph.D. по литературоведению (Силезский университет), участница исследовательской платформы Posthuman Studies Lab, исследователь в области animal studies, руководитель Факультета современного искусства «Среды обучения».







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