Спектакль «Петя, волк и Володя-музыкант» покажут в РАМТе

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7 ноября и 26 декабря на Большой сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве оркестр «Персимфанс» (Первый симфонический ансамбль без дирижера) представит спектакль Егора Перегудова и Петра Айду «Петя, волк и Володя-музыкант».

7 ноября представления пройдут в 16:00 и 19:00, 26 декабря — в 11:00 и 14:00.

Премьера спектакля «Петя, волк и Володя-музыкант» состоялась в мае 2021 года.

Спектакль, жанр которого авторы определяют как «симфонический цирк», посвящен 85-летию всемирно известной симфонической сказки «Петя и волк», написанной Сергеем Прокофьевым по заказу Наталии Сац специально для Центрального детского театра в 1936 году. Тогда текст от автора читала сама Наталия Сац.

В основе спектакля музыкальные сказки «Петя и Волк» Сергея Прокофьева и «Володя-музыкант» Леонида Половинкина. Оркестр без дирижера объединяется с симфонической сказкой и драматическим театром. Задача эксперимента — заново открыть для современной публики наследие советского авангарда и научить детей воспринимать симфоническую музыку.

Режиссер Егор Перегудов:

«Эксперимент в этой работе — соединение довольно консервативного мира классической музыки с театральной стихией, игрой и хулиганством, без которых сложно представить современный театр для детей. Поиск острой, гротесковой формы для советских морализаторских детских историй — это необходимое условие диалога театра с сегодняшним зрителем. И только в юбилей возможно увидеть, как музыканты "Персимфанса" становятся драматическими артистами, а артисты РАМТа музицируют и занимаются ритмодекламацией».

Комиссар «Персимфанса» Петр Айду:

«Работая над сказками Половинкина и Прокофьева, мы сразу обнаружили их общую основу: взаимное притяжение между абстрактной симфонической формой и поиском простоты, радости и трогательного содержания. Наивное высказывание в академическом искусстве вызывает трепет исследователя, увидевшего наскальные рисунки в пещере — сквозь примитивную форму просвечивает искренний поиск красоты мира».

Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив







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