Награждены лауреаты премии «Золотой софит»
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1 ноября в ТЮЗе имени А.А. Брянцева состоялась церемония вручения высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит».
Как сообщает ТАСС, премия присуждена в 27-й раз, лауреаты были определены по итогам тайного голосования накануне церемонии.
Список номинантов и лауреатов приводится на сайте премии:
«Государственные драматические театры»
- Номинация «Лучшая женская роль»: Наталья Парашкина — за роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой в спектакле «Волки и овцы», режиссер Анджей Бубень. Театр-фестиваль «Балтийский дом».
- Номинация «Лучшая мужская роль»: Иван Трус — за роль Ипполита Григорьевича Кислякова в спектакле «Товарищ Кисляков», режиссер Андрей Калинин. Новая сцена Александринского театра.
- Номинация «Лучшая роль второго плана»: Владимир Богданов — за роль Александра Давидовича Самойленко в спектакле «Дуэль», режиссер Леонид Алимов. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
- Номинация «Лучший актерский ансамбль»: Владислав Демьяненко, Артем Лисач, Анастасия Полянская — в спектакле «Сталлоне. Любовь. Корова», режиссер Кирилл Люкевич. Театр «Суббота».
- Номинация «Лучшая работа художника»: Анвар Гумаров — за сценографию спектакля «Дуэль», режиссер Леонид Алимов. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
- Номинация «Лучший спектакль малой формы»: «Товарищ Кисляков», режиссер Денис Хуснияров, художник-сценограф Александр Мохов. Театр на Васильевском.
- Номинация «Лучший спектакль большой формы»: «Братья Карамазовы», режиссер Лев Додин, художник-постановщик Александр Боровский. МДТ — Театр Европы.
Специальные призы экспертного совета присуждены
- Елизавете Боярской, Игорю Иванову, Станиславу Никольскому, Олегу Рязанцеву, Евгению Санникову, Екатерине Тарасовой, Юрию Черневичу — за безупречное единство стиля в ансамбле уникальных актерских индивидуальностей (спектакль «Братья Карамазовы», режиссер Лев Додин, МДТ — Театр Европы).
- Марине Игнатовой — за сохранение и развитие лучших традиций русской актерской школы в роли Мадам (спектакль «Честная женщина», режиссер Валерий Фокин, Александринский театр)
- Роману Муромцеву — за режиссуру спектакля «Шатуны» (Театр-фестиваль «Балтийский дом»)
- Татьяне Трудовой за дебютные роли в спектаклях (Театр имени Ленсовета).
Музыкальные театры
- Номинация «Лучший спектакль в оперном театре»: «Снегурочка» Римского-Корсакова в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Художник Александр Орлов. Мариинский театр.
- Номинация «Лучшая женская роль в оперном спектакле»: Наталья Воробьева за исполнение главной роли в «Русской тетради». Спектакль «Я другой такой страны не знаю, где так...» в постановке Татьяны Карпачевой и Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков. Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и Ольга Пудова — за роль Снегурочки в спектакле «Снегурочка» в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
- Номинация «Лучшая мужская роль в оперном спектакле»: Геворг Григорян — за роль Ореста в спектакле «Электра» в постановке Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков. Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и Алексей Марков — за роль Мизгиря в спектакле «Снегурочка» в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
- Номинация «Лучший балетный спектакль малой формы»: «Русские тупики II» Н. Хрущевой. Хореография Максима Петрова. Художник по костюмам Елена Трубецкова. Мариинский театр.
- Номинация «Лучший балетный спектакль большой формы»: «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» Бориса Эйфмана. Художник Вячеслав Окунев.
Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.
- Номинация «Лучшая женская роль в балетном спектакле»: Любовь Андреева — за роль Арманды в спектакле «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» Бориса Эйфмана. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.
- Номинация «Лучшая мужская роль в балетном спектакле»: Олег Габышев — за роль Мольера в спектакле «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» Бориса Эйфмана. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.
- Номинация «Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле»: Алия Агадилова — за роль Ким в спектакле «Мисс Сайгон» в постановке Корнелиуса Балтуса. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр Музыкальной комедии.
- Номинация «Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле»: Марат Абдрахимов — за роль Инженера в спектакле «Мисс Сайгон» в постановке Корнелиуса Балтуса. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр Музыкальной комедии.
- Номинация «Лучшая работа художника в музыкальном театре»: Александр Орлов, Ирина Чередникова — за сценографию и костюмы к спектаклю «Снегурочка» в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
- Номинация «Лучшее решение светового оформления в музыкальном театре»: Глеб Фильштинский, Борис Эйфман — спектакль «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» Бориса Эйфмана. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.
Театры кукол
- Номинация «Лучшая работа актера в театре кукол»: Ольга Донец — за работу в спектакле «Вафельное сердце», режиссер Анна Викторова. Театр «Кукольный формат».
- Номинация «Лучший актерский ансамбль в театре кукол»: Актерский ансамбль спектакля «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» в постановке Светланы Дорожко. Кукольный театр сказки.
- Номинация «Лучший спектакль в театре кукол»: «Вафельное сердце» в постановке Анны Викторовой. Театр «Кукольный формат».
- Номинация «Лучшая работа режиссера в театре кукол»: Мария Критская за постановку спектакля «Полюс Амундсена». Большой театр кукол.
Специальный приз экспертного совета присужден Лаборатории фигуративного театра за расширение границ профессионального мастерства кукольников
Театр Karlsson Haus.
Негосударственные театры
- Номинация «Лучшая мужская роль»: Иван Решетняк — за роль в трилогии «Одиссея. Документальная трилогия», режиссер Анатолий Праудин. Театр «ЦЕХЪ» Театр-фестиваль «Балтийский дом».
- Номинация «Лучшая женская роль»: Юлия Гришаева — за роль Анны Графт в спектакле «Бумерит», режиссеры Игорь Сергеев, Владимир Кузнецов. Такой театр.
- Номинация «Лучшая работа художника»: Антон Батанов — за сценографию спектакля «Игроки». Режиссер Виктор Бугаков. Театр «ЦЕХЪ».
- Номинация «Лучший актерский ансамбль»: Никита Виноградов, Богдан Гудыменко, Константин Плотников, Леон Словицкий, Александр Худяков в спектакле «Квадрат», режиссер-постановщик и драматург Дмитрий Крестьянкин. «Плохой театр».
- Номинация «Лучшая работа видеохудожника»: Варвара Аникеева, Валентин Захаров, Евгений Мокрый — спектакль «Навсегда-навсегда. Сны из 90-х». Социально-Художественный Театр.
Специальный приз экспертного совета присужден Виктору Кривоносу роль Михайло Александровича Глова в спектакле «Игроки» (режиссер Виктор Бугаков, Театр «ЦЕХЪ»).
Премии номинационного совета присуждены:
- Авторскому коллективу международного выставочного проекта «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» в программе Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.».
- Сергею Дрейдену — за многолетнее служение профессии и вклад в театральное искусство Петербурга.
- Александру Петрову — за последовательное воплощение шедевров мирового оперного наследия на сцене Театра «Зазеркалье».
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