Умер Юрий Клепиков

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Сегодня, 1 ноября, в Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и сценарист Юрий Клепиков.
Об этом сообщает телеграм-канал журнала «Сеанс».
Юрий Николаевич Клепиков родился в 1935 году в Челябинске, в 1960 году окончил факультет журналистики МГУ, в 1964 году — сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Евгения Габриловича). в 1967 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии «Ленфильм» (мастерская Григория Козинцева).
По сценариям Юрия Клепикова снимали фильмы Алексей Герман («Седьмой спутник»), Андрей Кончаловский («История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»), Виталий Мельников («Мама вышла замуж»), Виктор Трегубович («Даурия»), Михаил Богин («О любви»), Лариса Шепитько («Восхождение»), Семен Аранович («Летняя поездка к морю» и «Я служил в охране Сталина»), Динара Асанова («Не болит голова у дятла» и «Пацаны»).
Последней работой Юрия Клепикова стала картина Павал Фаттахутдинова «Двенадцатое лето», вышедшая в 2008 году.
Кроме того, Юрий Клепиков снялся в нескольких фильмах, среди которых «Начало» Глеба Панфилова, в котором он исполнил роль режиссера, снимающего кино про Жанну д’Арк.
Лауреат Государственной премии СССР (1984, за фильм «Пацаны») и других наград, в том числе премии «Ника» в номинации «За лучшую сценарную работу» (1988, за фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж») и почетной премии «Ника» за выдающийся вклад в российский кинематограф (2015). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984).
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