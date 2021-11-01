Кабмин выделил 1,75 млрд на новое здание Пермской художественной галереи

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Пермский край полуит 1,75 млрд рублей на строительство современного здания для краевой художественной галереи. Его открытие запланировано на 2023 год.
Как сообщает сайт правительства РФ, здание общей площадью более 20 тысяч кв.м построят в историческом центре Перми рядом с речным вокзалом. В нем разместятся выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.
Пермская государственная художественная галерея была открыта в 1922 году. Ее собрание насчитывает свыше 50 тысяч экспонатов — это живопись, произведения пластического искусства, в том числе уникальной пермской деревянной скульптуры, а также изделия из драгоценных металлов, керамики и стекла, рисунки, плакаты и печатная графика.
Сейчас галерея не имеет собственного помещения, лишь небольшая часть музейного фонда экспонируется в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
Новое здание планируется открыть в 2023 году, к 300-летию Перми.
Оно будет построено компанией «ЛимакМаращСтрой», которая весной 2021 года стала победителем конкурса на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи. Общая стоимость строительства составит 4,2 млрд рублей.
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